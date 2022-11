Jon Rahm cierra el 2022 con su tercer título del año en el DP World Tour Championship de Dubái

Jon Rahm ha cerrado su semana perfecta en Dubái para poner el colofón soñado a un 2022 que no ha sido fácil para él. El jugador de Barrika ha tenido algunos altibajos en su rendimiento que han provocado que los más críticos le hayan criticado sin piedad durante meses aún sabiendo que el retorno de su mejor golf llegaría más pronto que tarde.

El golfista español ha cuajado una participación escandalosa y se ha llevado el triunfo en el DP World Tour Championship de Dubái. Se trata de su tercer título del año y del quinto Rolex Series que gana en su carrera. Algo así como los Masters 1000 del tenis. Una de las claves de su victoria estuvo en el sexto birdie del día en el hoyo 15. Una acción que le permitió abrir un hueco que fue fundamental para llevarse el triunfo.

Consiguió una ventaja suficiente sobre Hatton y Noren que supo gestionar más tarde. Y eliminó de la ecuación al otro gran favorito a llevarse el título, Rory McIlroy, cuyo objetivo era terminar como campeón de la clasificación mundial y del PGA Tour. Es la tercera vez que el norirlandés completa el doblete la clasificación del DP World Tour y del PGA.

Con esta conquista, Rahm suma ya 16 títulos cuando solo tiene 28 años en un deporte en el que podría prodigarse a un alto nivel, por lo menos, otras dos décadas más. En ese tiempo deberá alcanzar un techo que ahora todavía parece lejano. A pesar del valor del triunfo, fue un domingo tranquilo para Jon que en ningún momento vio peligrar la victoria.

What a week in Dubai! Thanks to everyone at @dpworld and @dpworldtour for a great year!



¡Qué semana en Dubái! ¡Gracias a todos en @dpworld y @dpworldtour por un gran año! pic.twitter.com/yqDHIjSOWb — Jon Rahm Rodriguez (@JonRahmpga) November 20, 2022

Arrancó con tres birdies en los tres primeros hoyos. Supo mantener siempre una ventaja considerable para superar los malos momentos. Que los hubo. Sobre todo con el driver del hoyo 14: "No llego a entender cómo he podido jugar en 12 bajo par el fin de semana pegando ese driver. Mi sand wedge me salvó mucho. Y he pateado muy bien".

Si empezó bien, terminó mejor, luciéndose por tercera vez en su carrera en lo que ya es un enclave mítico y mágico para él, el hoyo 18 de Jumeirah, donde cada temporada se pone fin al DP World Tour. Rahm, cada año que pasa, demuestra más madurez que le permite sacar todo su talento. Ahora mismo, en el panorama europeo, Rory McIlroy y él están un par de peldaños por encima de cualquiera que intente hacerles frente.

En tiempos en los que el golf está fragmentado, algo que padecerá el equipo europeo de la Rdyer Cup, dos figuras de esta dimensión pueden ser claves a la hora de reunificar relaciones rotas camino de Roma, donde tendrá lugar la mítica competición en 2023.

Jon Rahm se reivindica

Rahm ha negado en todo momento que este 2022 haya sido un mal año. Porque complicado no es lo mismo que malo, es muy diferente. Tres han sido los títulos levantado y muchas las enseñanzas para el futuro. A Dubái se unen México y el Acciona Open de España. La espinita clavada han sido los 'Major', ya que salvo en el US Open, en el resto sí ha estado desdibujado. Pero lo cierto es que este curso ha sido una montaña rusa para él.

"No pude defender el título en 2019 por la Covid y en 2020 no tenía la confianza apropiada para ello, así que es muy importante. Adoro este campo y este campo me adora a mí. No es fácil ver todo lo que ha cambiado mi vida en 16 meses. A ver si la gente ya deja de decir que ha sido un mal año, he ganado tres veces en tres continentes y, aunque no he tenido un buen papel en los grandes, ha sido un gran año".

Jon Rahm termina así su temporada de torneos de gran nivel, aunque en dos semanas volverá a hacer aparición en el Hero Challenger, el torneo que cuenta con Tiger Woods como principal organizador.

