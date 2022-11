Luis Enrique: "Prefiero que los jugadores tomen una cerveza o una copa de vino que un refresco"

Con motivo del pistoletazo de salida del Mundial de Qatar 2022, Luis Enrique volvió a hablar en Twitch con los seguidores. El seleccionador de España reconoció que no vio la ceremonia inaugural: "Empezó el Mundial, primer partido Qatar y Ecuador. No hemos podido ver la ceremonia de inauguración. Estuvimos en el despacho liados Les doy las gracias por el apoyo de ayer, de 74 mil hoy. Me han visto hacer el ridículo hoy con el bluetooth. Gracias infinitas".

Lo que sí analizó fue la derrota de la anfitriona Qatar ante Ecuador, por 0-2, en el primer partido de la Copa del Mundo: "He visto a Ecuador con más experiencia y más convencida. Qatar tiene mucha presión. Le deseo la mejor de las suertes a Félix, su seleccionador".

Qatar, Ecuador... y, por supuesto, España: "Hemos hecho trabajo táctico y hemos utilizado todo el campo porque es importante para el jugador. Ha salido muy bien. Un entrenamiento intenso y de calidad". Una rutina con una meta muy marcada: "El objetivo es hacer un gran Mundial y dar el mejor rendimiento a esta fiesta".

Luis Enrique, en su canal de Twitch

No se olvidó tampoco de Balde, que no formó parte de la convocatoria inicial, pero que es ya uno más en Qatar 2022 después de la lesión de Gayà: "He visto muy bien a Balde. Los jugadores jóvenes que tenemos son bastante maduros". Otro de los nombres propios a los que hizo referencia fue el de un Ferran Torres del que se ha hablado mucho por ser el novio de la hija de Luis Enrique.

"Es una relación profesional. Tengo 26 jugadores. Soy el entrenador, ellos los jugadores e intentamos retroalimentarnos, Potenciar nuestras virtudes, generar confianza, darles herramientas y que actúen en el terreno de juego de la mejor manera y que ellos desarrollen sus cualidades, la parte más difícil", afirmó el seleccionador español.

[La única mujer que ha sido protagonista en Qatar en la inauguración del Mundial apareció con el rostro tapado]

"Tenemos una manera de jugar que siempre es parecida. No vamos a cambiar. Queremos aglutinar la posesión de balón. La gente sabe cómo contrarrestarlo. Atacar a una selección que se encierra cuesta mucho", continuó explicando un Luis Enrique que puso de relieve que han realizado "un proceso muy largo".

"Hacemos un seguimiento de los jugadores. La última lista era de 55 y seguirlos implica mucho tiempo. Hemos podido adaptar las exigencias al perfil de los jugadores. Cuando vienen con nosotros cumplen a las mil maravillas", agregó el asturiano, quien adelantó que cree que va a "tener a todos disposición" para el estreno. "Hay que estar atento para no resfriarse. Nada preocupante", añadió.

De lo que no dio ninguna pista es de quiénes formarán el primer once inicial de la Selección en el Mundial de Qatar: "Todavía no tengo el once, pero tengo una ligera idea". "Vamos a jugar a unas horas muy buenas. No estoy preocupado por esto porque el clima va a ser espectacular", siguió destacando.

Rutina

También se refirió a la rutina: "Antes del partido me levanto pronto para hacer algo de deporte. Y antes del partido, preparar las charlas y luego me dejo llevar mucho por el feeling con los jugadores. Es importante controlar la ansiedad. Va a ser una charla tranquila para generar confianza". "No tengo una voz potente y los walkies son buenos. Una comunicación más tranquila", bromeó.

Lo que no ocultó es que no hay grandes prohibiciones: "Mi alimentación es sana y no hago dieta. Claro que nos tomamos una cervecita. Los jugadores, si quieren una copa de vino la pueden beber. No tiene ningún sentido poner normas ridículas. Qué sentido tiene prohibirle a un jugador que tome una cerveza si luego en su casa se toma cinco. Prefiero una cerveza a una Coca-Cola". También desveló que le gusta "el café como a buen ciclista", pero que tampoco se pasa.

[La familia Al Thani capitalizó la inauguración del Mundial de Qatar]

De la dieta a los teléfonos móviles: "Nosotros desde que llegamos el móvil está permitido en muchas de las situaciones, pero en la comida no se utiliza. En el resto normalidad. Antes del partido pueden ir con el móvil. Me parece una herramienta que hay que controlar". Y sus métodos: "Libreta y ordenador. Las dos cosas. Cuando llegué al Real Madrid lo primero que me compré fue un ordenador. Me encanta escribir todas las ideas de fútbol".

España

Luis Enrique comentó que "entrenar a un club es diferente". "Lo primero es no quejarse. Jugamos en igualdad de condiciones que el resto de seleccionadores. Estoy disfrutando mucho esta etapa", indicó a continuación. Además, incidió en que "esta selección es estoica en todas sus filas. Es un grupo magnífico de jugadores. No hay que quejarse. Lo considero muy positivo para enfocar la vida de manera inteligente".

"La mayoría de selecciones estamos en Doha, pero cada una en un recinto. La Federación ha hecho los deberes y estamos muy bien. Para ir al campo de entrenamiento vamos en patinete. Puedes ir andando", siguió diciendo Luis Enrique en su canal de Twitch.

El asturiano es un amante de la comunicación, de ahí que lleve a cabo charles tanto grupales como individuales: "Me gusta comunicarme con ellos". Sin olvidar el trabajo físico: "La preparación física está muy integrada. Seleccionamos a jugadores que ya están en forma y con la intensidad de entrenamientos está cumplido su nivel físico".

También afirmó que es "muy crítico" consigo mismo: "La culpa la tengo yo. Todos los jugadores son muy inteligentes. Intento ser autocrítico. El jugador quiere soluciones. Todos estos años me han hecho valorar mi relación con los jugadores". "Si los jugadores salen empanados les caerá una bronca, pero en la selección no ha pasado. Alguno no jugará ni un minuto, pero lo importante es sumar desde el banquillo", agregó.

Otras cuestiones

Además de revelar que le gusta el tenis, pero que es malo jugando, que se centra en "hacer deporte, ver fútbol y leer por la noche" o que el fútbol es su vida y que tiene suerte de "seguir relacionado con este deporte", Luis Enrique contó cosas personales como que odia "el queso", que come "muy poco pan" y que intenta "comer pocos hidratos".

También que está "totalmente obsesionado con leer el estoicismo" porque se le "ocurren ideas que pueden ayudar a los jugadores" o que a su mujer "le gusta mucho el fútbol" y "domina cantidad". Como buen asturiano comentó que "una fabada sería la repera para celebrar si ganamos el Mundial".

[La FIFA prohíbe a Harry Kane e Inglaterra llevar el brazalete arcoíris en el Mundial de Qatar]

Así como también que el gol que más gritó como aficionado fue el 12-1 a Malta, que ve a Eric García como futuro entrenador y que tienen "una porra colectiva de todo el Mundial para generar cachondeo". Siguiendo con la Copa del Mundo, destacó que "hay seguridad como si esto fuera la ONU" y que "es imposible que alguien entre aquí si no está acreditado".

Por último, afirmó que le "han ofrecido escribir un libro": "Podría hacerlo sobre mi vida como jugador, como entrenador... Me considero joven y quiero dar mucha guerra". Y también que le gusta "el Valencia de Gattuso" porque "ha cambiado la mentalidad de su jugadores" y también por los "mecanismos jugando desde atrás", por "su energía" o porque "es un animal competitivo". Su próximo encuentro en Twitch, el martes.

Sigue los temas que te interesan