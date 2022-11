Gayà abandonará la selección española por su esguince en el tobillo y se pierde el Mundial

Finalmente, se han cumplido los peores pronósticos para José Luis Gayà. El lateral, que había sido convocado por Luis Enrique para disputar el Mundial de Qatar, tendrá que abandonar la Selección por su esguince en el tobillo y no podrá disputarlo. Su reemplazo será elegido por el seleccionador lo antes posible.

El capitán del Valencia no ha podido su superar sus problemas en el tobillo y tendrá que emprender el regreso a España. Pese a no ser una lesión que revista gravedad, la no disponibilidad inmediata ha hecho que Luis Enrique decida apostar por otro futbolista que pueda rendir desde el primer momento.

El técnico de la Selección ya avisó de que podría elegir a otro jugador en caso de no pudiese contar con su primera opción "Es el tema delicado de los cuatro días que llevamos juntos. En una acción fortuita, solo, haciendo un centro, ha tenido un pequeño problema, pero la información pertenece al jugador y no la puedo dar", explicó tras la victoria frente a Jordania, donde no pudo contar el jugador y tuvo que probar con Laporte como alternativa por el costado izquierdo.

"Mañana tomaremos una decisión al respeto que anunciaremos cuando lo tengamos claro. Es la noticia desagradable de los primeros días de la concentración", añadió. Un pronóstico que finalmente se ha cumplido y que le ha obligado a reorganizarse a Luis Enrique para encontrar una solución y apuntalar el costado izquierdo de la defensa. El técnico solo cuenta con Jordi Alba por el momento.

Y así ha sido, un contratiempo que será solucionado lo más rápido posible por la Selección. En su lugar tendrá que llamar a algunos de los posibles sustitutos como Alejandro Balde, Marcos Alonso o Marc Cucurella.

Contratiempo inesperado

La dupla Gayà - Jordi Alba parecía destina a ser suficiente para ocupar el puesto de lateral de izquierdo, sin embargo, la lesión del defensor del Valencia ha supuesto un grave contratiempo. A tan solo cinco días para que debute España en el Mundial, Luis Enrique tendrá que hacer un cambio.

Hasta el momento, es la única lesión que ha sufrido la Selección. Otras como Argentina se han visto obligadas a realizar dos cambios en su lista tras los problemas físicos del 'Tucu' Correa y Nico González. Francia, con Nkunku, o Senegal, con Sadio Mané, también se ha visto afectadas a pocos días del comienzo del Mundial de Qatar.

