World Padel Tour abre una investigación por el gesto obsceno de Pablo Lijó a la grada en Buenos Aires

Pablo Lijó se ha convertido en el gran protagonista de las últimas horas en el universo del pádel. El jugador español ha protagonizado un lamentable suceso en el Buenos Aires Padel Master del circuito de World Padel Tour en su partido de dieciseisavos de final frente a la pareja de jugadores locales formada por Libaak y Augsburger.

En un momento del tercer set, cuando el encuentro estaba en su punto más caliente, en pleno tie-break, Pablo Lijó se llevó su mano a sus partes dedicándole a la hinchada argentina un gesto totalmente reprobable y obsceno. Una conducta que debería haber evitado a pesar de que el gallego estuvo sometido a importantes provocaciones durante todo el encuentro.

World Padel Tour ha tomado cartas en el asunto y no ha querido dejar pasar este lamentable suceso que, sin lugar a dudas, mancha la reputación de este deporte. Por ello, la dirección del circuito más importante de pádel ha decidido abrir una investigación para aclarar lo sucedido e imponer, en el caso de que así lo consideren, las sanciones que estimen oportunas. Los principales señalados son el propio jugador español, Pablo Lijó, y la organización del Buenos Aires Master, que permitió que la situación se fuera de las manos.

"Ante los presuntos comportamientos antideportivos hacia el público presente en La Rural, World Padel Tour, a través de su Comité de Disciplina Deportiva, abrirá una investigación sobre los hechos acaecidos en el duelo de dieciseisavos de final del Buenos Aires Padel Master que disputaron Pablo Lijó y Javier Ruiz frente a Leandro Augsburger y Tino Libaak".

Este es el comunicado que ha emitido World Padel Tour para informar de la decisión que han tomado respecto al incidente acontecido entre el jugador gallego y el público albiceleste de la conocida pista de La Rural, uno de los feudos más importantes del pádel argentino. El suceso se produjo cuando el propio Pablo había fallado una bola en un momento decisivo del tie-break del último set. Al parecer, las provocaciones y los insultos desde la grada se acentuaron y el español terminó explotando, mostrando su desaprobación con un gesto que, en cualquier caso, estaba fuera de lugar.

La respuesta de Lijó

Tras el partido, Pablo Lijó publicó un mensaje en sus redes sociales: "Enhorabuena Leandro Augsburger y Tino Labaak. Hoy estos chicos nos han explicado lo que son las ganas de ganar y estoy muy contento de ver la felicidad en sus caras. Me da que los vamos a sufrir en cada torneo de aquí en adelante". Después de felicitar a sus rivales, habló de su altercado.

"Al público… Estos chicos nos han ganado jugando dentro de la pista y no hemos tenido ni un solo problema. No les hacía falta ensuciar así este partido. Igualmente, un profesional debería haber estado más tranquilo y no entrar las provocaciones. Me disculpo por ello y vendré el año que viene como si nada hubiera pasado. A descansar y recuperar para lo que viene".

Pablo Lijó parecía dejar claro que se había equivocado con su gesto. Sin embargo, fue más allá y decidió mandar un mensaje desafiante contra World Padel Tour después de que la organización del circuito anunciara su intención investigar el altercado: "Ya os he dicho que no os tengo miedo. No me vais a callar con esto". Una respuesta un tanto extraña que podría agravar el caso y obligar a WPT a emprender acciones todavía más severas contra el jugador.

