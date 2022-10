Carlsen vendió su empresa de ajedrez por 83 millones a la plataforma que acusa a Niemann de trampas

El 'caso Niemann' sigue escribiendo nuevos capítulos, mientras el joven jugador de 19 años disputa el Abierto de Estados Unidos. La plataforma Chess.com publicó un informe de 72 páginas en el que afirmaba que el norteamericano pudo hacer trampas en al menos 100 partidas de ajedrez online.

Hans Niemann fue cuestionado sobre ello tras finalizar la primera jornada del Abierto de EEUU, pero aseguró que no va "a dar marcha atrás". El Gran Maestro ganó a Christopher Yoo y ya lidera la clasificación junto a Samuel Sevian. "El ajedrez habla por sí solo", aseguró el polémico jugador.

También en las últimas horas han crecido los rumores sobre la posibilidad de que Magnus Carlsen tenga información confidencial sobre Niemann y que por ello diera el paso de acusar al estadounidense. El hecho es que Chess.com, la plataforma que ha publicado el informe de las trampas online, está finalizando la compra de The Magnus Group por 83 millones de euros.

La relación entre Chess.com y Carlsen es estrecha, ya que el noruego ha estado negociando la venta de las empresas que forman parte de The Magnus Group (Chess24, Play Magnus, Chessable, New in Chess, Aimchess, Magnus Chess Academy...). El campeón del mundo ya había vendido gran parte de sus acciones, pero, según los cálculos, ingresará unos 6 millones de euros por esta operación. Goldman Sachs es otro de los importantes inversores dentro del grupo.

Magnus Carlsen, durante una partida de ajedrez de la FIDE EFE

Sin embargo, la plataforma ha querido zanjar cualquier tipo de duda y ha afirmado que Carlsen "no habló con Chess.com, ni le pidió que lo hiciera, ni influyó directamente en sus decisiones" a la hora de investigar a Niemann. Además, aseguró que no compartió con el noruego una base de tramposos.

La partida del 'caso Niemann' se encuentra ahora a la espera de la jugada de Carlsen. Existe la duda sobre si el noruego tiene alguna prueba de las posibles trampas del norteamericano. La FIDE también lo está investigando, pero es complejo que pueda sancionar al joven Gran Maestro con lo que se conoce hasta la fecha. Por tanto, si no existe un movimiento de algunas de las partes, de Carlsen o de la FIDE, Niemann ganará el duelo a pesar de las sospechas.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la IA demostró que Niemann realizó al menos siete partidas perfectas entre 2019 y 2022. Eso significa que realizó el mejor movimiento en cada una de ellas, algo que solo está a la altura de los ordenadores y que cuenta con un 0% de posibilidades en ajedrez. Por tanto, Niemann es el mayor talento de la Historia o un tramposo.

La tranquilidad de Niemann

Sin embargo, ese estudio tampoco es concluyente para poder sancionar a un Niemann que se está mostrando tranquilo en el Abierto de EEUU. "Todo esto comenzó conmigo diciendo que el ajedrez habla por sí mismo y creo que este juego habló por sí mismo y mostró al ajedrecista que soy. También demostró que no voy a dar marcha atrás y que voy a jugar mi mejor ajedrez aquí, independientemente de la presión a la que me encuentre, y eso es todo lo que tengo que decir sobre este juego", afirmó este miércoles el estadounidense.

El Abierto de EEUU da cita a los 14 mejores ajedrecistas del país y Niemann es el sexto con mejor ránking. En el torneo, , que se disputa en el Sant Louis Chess Club, están tres de los diez mejores según la clasificación de la FIDE: Wesley So, Fabiano Caruana y Levon Aronian. Aunque todas las miradas están puestas sobre Hans Niemann, el mayor tramposo o el mejor talento de la Historia.

