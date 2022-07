Asier Martínez, bronce en los 110 metros vallas

El navarro Asier Martínez consiguió la primera medalla española en los Mundiales de atletismo de Eugene al clasificarse tercero en 110 metros vallas con la mejor marca de su vida (13.17), por detrás de los estadounidenses Grant Holloway, que revalidó título con 13.03, y Trey Cunningham (13.17).



Dos de los aspirantes al podio se quedaron fuera de la final. El jamaicano Hansle Parchment, campeón olímpico, se lesionó en el calentamiento, y el estadounidense Devon Allen fue descalificado por salida falsa por una milésima de segundo.

El navarro Asier Martínez dijo tener una sensación "increíble" y difícil de describir tras subir al podio en una carrera perfecta en la que logró la mejor marca de su vida (13.17).

Asier Martínez Reuters.

Con 22 años, Martínez se subió al podio con récord personal en su estreno en unos Mundiales al aire libre y repitió para España el bronce que obtuvo Orlando Ortega en Doha 2019.



"Esto está siendo increíble, todavía no asimilo lo que ha ocurrido. Ese momento en el que relaciono de que Parchment se haya retirado y la salida nula de Devon Allen es ese microsegundo en el que visualizo un poco más no una medalla, sino un puesto más agradable para mí", confesó Asier Martínez, al término de la prueba.

[Fred Kerley, el nuevo rey de la velocidad: así es el oro en los 100 metros del Mundial de Atletismo]

"Ahí es cuando verdaderamente le pongo más ganas e intento sacar la mejor carrera posible para llegar a esas plazas más difíciles a priori. Estoy agradecido por todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí y estoy feliz. Creo que me he ganado esta medalla pero tampoco hay que negar que había grandes favoritos que por un motivo u otro han fallado", reconoció.

El 🥉 de @ASIERMARTINEZ17 en 110 vallas



Volvemos a tener tres 🇪🇸 en la final de 1500 15 años después



➕️ @conte_63 a ritmo de récord en heptatlón #PasiónPorCompetir



📝 https://t.co/8HLgbRwn0V pic.twitter.com/joMY7cwgQX — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) July 18, 2022





"Antes de venir firmaba la final muy contento. De hecho, superar las semifinales me había dejado ya muy tranquilo porque había cumplido de sobra. Ahora tener una medalla es increíble. No sé cómo describir este momento, aún no me lo creo", concluyó.

Además del excepcional logro de Asier Martínez en los 110 metros vallas, España pudo sonreír este domingo con el pleno en las semifinales de los 1.500 metros puesto que Mohamed Katir, Mario García Romo e Ignacio Fontes se clasificaron para la lucha por las medallas por puestos y sin esperar a la repesca.

Buenos resultados

España no tenía tres representantes en la final mundialista de 1.500 desde Osaka 2007, cuando se clasificaron Sergio Gallardo (séptimo), Arturo Casado (12) y Juan Carlos Higuero (13).



Además, Carlos Mayo finalizó decimotercero en la final de 10.000 metros mientras que Enrique Llopis se quedó fuera de la final en 110 metros vallas.



Por último, Claudia Conte cerró la primera jornada del heptatlón con 3.682 puntos que la sitúan décima en la general y con posibilidades de acercarse al récord de España de María Vicente (6.304).

