El adiós de Allyson Felix, la leyenda que empoderó a las madres atletas: "Fue un viaje increíble"

Allyson Felix se despidió en Eugene y Estados Unidos, primer campeón de relevos mixtos 4x400 hace tres años en Doha, no pudo darle un adiós de oro a su velocista. La atleta que cambió la historia de la maternidad en el deporte se marcha elevando a 19 su récord de medallas en los Mundiales.

En la grada presenciaba su última carrera Camryn, su hija y la persona que lo cambió todo. Nació hace ya casi cuatro años, a finales de 2018, tras llevar su madre en secreto el embarazo. Entre las dos reivindicarían la figura de las mamás atletas. Nike quiso rebajarle a Allyson su sueldo un 70% durante su baja por maternidad y ella lo denunció.

"Espero que se me recuerde como una competidora feroz, pero lo más importante para mí ha sido tratar de dejar este deporte mejor de lo que lo encontré", decía Allyson Felix en zona mixta del estadio Hayward Field. Y añadía: "Los últimos tres años han sido los más difíciles, sin duda, y ahora, cuando reflexiono sobre ellos, no puedo creer lo que he conseguido".

Decepción de EEUU

Una impetuosa última posta de Fiordaliza Cofil dio la victoria a la República Dominicana en la final de relevos mixtos 4x400 y el hundimiento de la última relevista estadounidense, Kennedy Simon, entregó la plata a Países Bajos, deparando un adiós de bronce a la atleta más laureada en la historia de los Mundiales.

Acompañaron a Félix, que corrió la segunda posta, Elija Godwin, Vernon Norwood y Kennedy Simon. Era la primera final que se disputaba dentro del Hayward Field, ya que las dos de marcha fueron en el Boulevar Martin Luther King Jr.

Allyson Felix da su último relevo en el Mundial de Eugene Reuters

El equipo dominicano, sorprendente subcampeón olímpico en Tokio, demostró que el éxito de la capital japonesa no fue casualidad. Con un cuarteto formado por Lidio Andrés Feliz, Marileidy Paulino, Alexander Ogando y Fiordaliza Cofil se impuso con un tiempo de 3:09:82, por delante de Países Bajos (3:09.90) y de Estados Unidos, que en la recta final cayó del primero al tercer puesto (3:10.16), mientras Polonia, campeona olímpica, quedaba fuera del podio, cuarta con 3:12.31.

"Fue realmente especial. Sentí mucho amor ahí fuera y estuvo guay. No sabía exactamente lo que esperar por correr en casa, pero cumplió con todas las expectativas. Esta es una noche que aprecio mucho", dijo la estadounidense a los medios. Allí en Eugene (Oregon) nació Nike y Allyson se presentó cuatro años después de su denuncia en el New York Times siendo imagen de una marca feminista, Athleta.

"Creo que es la primera vez que escuché a la multitud mientras estaba corriendo", comentó Felix. "Fue un día emocionante. Sí, especial", cerró. "Solo quiero decir muchas gracias a todos los que han estado en este viaje conmigo, a quienes me han apoyado. Estoy muy agradecida. Este deporte me ha dado mucho: una vida que nunca podría haber soñado", decía en un vídeo pregrabado y difundido tras la carrera.

19 medallas en los Mundiales

Se va la entrañable 'patas de pollo', que pone este año fin a su larga carrera deportiva con 36 años. No se despidió con un oro, pero no dejó escapar la oportunidad de añadir una nueva medalla a las 18 que ha logrado en Mundiales desde Helsinki 2005, .

Aparte de sus 11 medallas olímpicas (7 de oro), Felix, seleccionada aquí sólo para el relevo mixto, ganó su primera presea mundial en los 200 metros de Helsinki 2005, con 19 años, y luego fue coleccionando metales hasta alcanzar 13 oros, 3 platas y dos bronces. En total, cuatro más que el siguiente en la lista, el jamaicano Usain Bolt.

Felix es la única mujer que ha ganado tres títulos mundiales consecutivos de 200 (Helsinki 2005, Osaka 2007 y Berlín 2009) y la que venció con mayor diferencia: 0.53 segundos a la jamaicana Veronica Campbell en Osaka 2007.

Su presencia en la pista fue el momento más emotivo de la jornada para los aficionados del país anfitrión.

