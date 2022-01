Escándalo en el cricket de Australia: se investiga una presunta violación a James Mitchell 36 años después

Cricket Australia, la federación de este deporte en el país oceánico, ha confirmado en las últimas horas las investigaciones que han comenzado sobre otro escándalo sexual en la nación que ha podido estar ocultando la organización más de 36 años. Este lunes han informado de que están ayudando en una investigación policial sobre la denuncia que ha hecho Jamie Mitchell, exjugador de la selección, en la que asegura que fue violado durante una gira con el equipo Sub19 por India y Sri Lanka en 1985.

El 1 de enero, en un reportaje publicado por ABC Australia, Mitchell explicó lo sucedido. En agosto del año pasado, Jamie se conectó a Facebook, vio una foto familiar del equipo australiano Sub-19 de 1985, tomada antes de un partido en Nueva Delhi. Durante los últimos meses, una investigación de la Policía Federal Australiana (AFP) ha estado buscando descubrir exactamente lo que sucedió en la gira. El exjugador se sintió impulsado a contarle al CEO de Sports Integrity Australia, David Sharpe, lo sucedido, cuestión por lo que comenzó la investigación.

La investigación está tratando de establecer quién cometió la presunta agresión sexual que Mitchell reveló a varios confidentes a su regreso, antes de enterrar su trauma durante décadas. Hasta el momento, no se han presentado cargos. Sus últimos cuatro meses han sido un infierno de información alimentada por goteo de familiares, compañeros de equipo y amigos, revelaciones tan personales y dolorosas que ponen a prueba seriamente su salud mental.

"Cuando me despierto por la mañana, es lo primero en lo que pienso. Y lo último en lo que pienso cada noche, antes de irme a dormir, es: ¿Qué me pasó? Me está causando más dolor emocional del que pensaba", asegura Mitchell en el reportaje de ABC. El exjugador de críquet explicó al mismo medio que se siente "aliviado", al saber que se esté investigando. Por su parte, Cricket Australia, por medio de su director ejecutivo, Nick Hockley, ha asegurado su "total colaboración": "No toleramos ninguna forma de abuso".

Recuerdos confusos

Mitchell asegura que "solo tiene recuerdos confusos" de la noche en cuestión. Dice que cuando ocurrió el incidente, en Colombo, la última noche de la gira, no solo estaba enfermo, sino que apenas estaba consciente de una inyección administrada por el médico del equipo australiano, Malcolm McKenzie, que murió en 1998.

Las dudas también se establecen sobre Bob Bitmead, entrenador de ese equipo que en la actualidad tiene 79 años. Contactado por la ABC, negó cualquier tipo de agresión. Tras esa gira, el técnico desapareció de la élite. Mitchell y sus compañeros de equipo dicen que esa desaparición del que fuera su preparador nunca fue explicada por Cricket Australia y dicen que, como el organismo principal del deporte, deben esclarecerlo ahora.

Hasta hace unos meses, ningún otro miembro de la selección australiana Sub19 de 1985 conocía la oscura extensión de las supuestas experiencias de Jamie Mitchell en el viaje, pero ambos reconocen que hubo aspectos de la gira que nunca olvidarán. El capitán del equipo, Dean Reynolds, hace una grave acusación sobre Bitmead: "Recuerdo estar en las duchas en Calcuta y él miraba tu pene. Lo encontré espeluznante. Tenía esa cara de reptil. Solo tenía esa mirada aterradora".

La presunta violación de Mitchell se suma a una serie de denuncias que han surgido en los últimos años en el mundo y en Australia de abusos contra menores, incluyendo sexuales, ocurridos en décadas pasadas en varias disciplinas deportivas como la natación, la gimnasia o el fútbol.

