Los talibanes prohíben el deporte femenino: "No es necesario. Se les ve la cara y el cuerpo"

El nuevo Gobierno de lo talibanes, formado sólo por hombres, ha decidido que las mujeres no podrán hacer deporte, ya que considera que "no es necesario" y que su cuerpo y su cara pueden quedar expuestos.

Así lo ha anunciado el subjefe de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq, que vulnera, una vez más, los derechos fundamentales de las mujeres. Tras dispersar con disparos al aire varias manifestaciones de mujeres y prohibir la educación mixta separando a hombres de mujeres, los talibanes no permitirán a este colectivo hacer deporte.

"No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que deban hacerlo. En el cricket es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo", ha dicho Wasiq en una entrevista en la radio australiana SBS.

"La gente las verá"

"El Islam no permite que las mujeres sean vistas así. Es la era de los medios, habrá fotos y videos, y luego la gente lo verá. El Islam y Afganistán no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen deportes en los que queden expuestas", ha continuado.

De esta forma, las mujeres sólo pueden practicar deportes en los que vayan cubiertas de arriba a abajo, algo prácticamente imposible.

Selección de cricket

Según informa The Guardian, esta situación ya afecta a la selección nacional de cricket, donde varias mujeres ya han denunciado haber sido amenazadas por parte de los talibanes advirtiéndolas de que no pueden jugar.

La medida también afectaría a la selección masculina, que el próximo noviembre tiene un previsto un partido en Australia. El International Cricket Council exige que los 12 miembros que componen la selección masculina tenga también su versión nacional femenina, algo que en este caso complicaría su participación.

La prohibión de hacer deporte a las mujeres no es nueva. El Gobierno talibán vigente entre 1996 y 2001 ya impuso esta medida, lo que llevó al COIE a excluir a Afganistán de los Juegos Olímpicos de Sídney del año 2000.

