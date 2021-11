Reyes Pla se queda con el bronce en el Mundial de boxeo: 'El Profeta' cae en semis ante Mouhiidine

Emmanuel Reyes Pla no pudo ganar su combate ante el italiano Mouhiidine y se quedó a las puertas de la gran final del Mundial de boxeo. El español perdió por 4-1 en un combate muy desnivelado desde el inicio. Pese a todo, Reyes Pla iguala el mejor resultado de España en una competición de este tipo tras el bronce cosechado en 1974.

El boxeador, de origen cubano, no encontró su ritmo desde el inicio del combate. El italiano golpeó fuerte y rápido. La diferencia de velocidad se podía notar sin mayores dificultades mientras Reyes Pla buscaba el más mínimo hueco para sacar su ataque. De hecho, logró dañar levemente a Mouhiidine. Sin embargo, la puntuación de los jueces confirmó lo que se preveía: victoria clara en el primer asalto para el italiano a excepción del juez egipcio que apostó por el español.

La cosa no cambió en absoluto en el segundo asalto y el italiano prosiguió con un dominio que no encontraba oposición por parte de Reyes Pla, al que solo le quedaba defenderse. El resultado de los jueces se repetía. El tercer asalto tenía que ser clave y el de la ofensiva final del español. Así se pudo comprobar en esos primeros movimientos donde Emmanuel buscó a la desesperada una remontada. Pese a ello, no hubo ni suerte ni espacios.

Mouhiidine consumó su triunfo con un resultado final de 4-1 donde los votos del juez egipcio fue el único consuelo de Emmanuel Reyes Pla. El español se queda de esta manera en semifinales del Mundial de Belgrado, igualando la mejor marca de la disciplina en la historia del país. El último metal fue en 1974, también un bronce, y esa sequía acabó gracias a los golpes de Reyes Pla.

El boxeador, que ya destacó durante los Juegos Olímpicos de Tokio rozando la presea, consigue su primer metal mundial para tener un mejor sabor de boca. Su explosión estos últimos meses, situándose como uno de los rostros más conocidos del boxeo nacional, ya le sitúan como una de las grandes esperanzas para torneos futuros.

Sin reencuentro cubano

La motivación extra que tenía Emmanuel Reyes en el combate ante el italiano era la posibilidad de llegar a la final ante La Cruz. El boxeador cubano fue quien le venció, aunque con notable polémica, en los octavos de final de Tokio 2020. Su ya excompatriota le arrebató asegurarse una medalla y será quien luche por el oro en Belgrado. Reyes Pla aspiraba a reencontrarse con él para seguir alargando esa rivalidad, pero será Mouhiidine quien ataque para dejar a La Cruz con la plata en el Mundial de boxeo de Belgrado.

Emmanuel Reyes Pla, pese a la derrota, continúa aumentando su peso en el boxeo patrio. "Llegar a España fue la tranquilidad más grande que he tenido en mi vida. ¿Sabes cuando estás cansado y te acuestas a dormir y te duermes como un niño pequeño? Pues así estaba yo -risas-", llegó a contar a EL ESPAÑOL.

