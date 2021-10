Gidey revoluciona el atletismo: de escapar de la guerra en Etiopía a hacer de Valencia su fortaleza

Letesenbet Gidey ha vuelto a hacer historia este fin de semana. La atleta etíope parece haber olvidado por completo los dramas del pasado, huyendo de la que es su patria y ha vuelto a sonreír en Valencia, ciudad que para ella es el teatro de sus sueños. Donde pone el ojo, no pone la bala, sino que pone un récord del mundo tras otro.

Así es esta chica, no tan niña ya a sus 23 años, que ha vuelto a dejar con la boca al mundo en la media maratón celebrada en la capital del Turia este fin de semana. Letesenbet ha establecido el nuevo récord del mundo de la prueba, un reto que se propuso lograr incluso antes, sin esconder sus ambiciones y sus aspiraciones. No por falta de modestia, sino por una ambición desmedida y un talento innato que le sitúan como una de las grandes atracciones de este deporte en la actualidad.

La brillantez de Gidey salta a la vista solo con verle competir. Su amplitud de zancada y su progresión en la pista han hecho que esta etíope nacida en el año 1998 vaya de conquista en conquista. A pesar de que todavía no ha conseguido materializar este éxito con grandes victorias en competiciones internacionales, poco a poco va haciendo un palmarés que espera codearse en un futuro con los más grandes de este deporte.

Letesenbet Gidey, emocionada tras batir el récord de la Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 2021 Europa Press

Coleccionando récords

En estos momentos, Gidey ya es uno de los mayores talentos del atletismo después de saltar a la fama en el año 2019 cuando consiguió llevarse la medalla de plata del campeonato del mundo celebrado en Doha en la prueba de los 10.000 metros, la que hasta ahora parecía su distancia fetiche.

Un año después, en el 2020, Gidey dejó su primera gran actuación en su segunda casa, en Valencia. Fue en los 5.000 metros, prueba en la que estableció el nuevo récord del mundo con un tiempo de 14'06"65. La etíope acabó con un registro que estaba vigente desde el año 2008 cuando su compatriota Tirunesh Dibaba paró el crono en un registro de 14'11"55. Este fue su primer gran récord, pero no el único que ahora mismo posee.

Después de reinar en la prueba de los 5.0000 quiso doblar la distancia y en este 2021 instauró un nuevo récord del mundo, el de los 10.000 metros. Gidey se volvió a mostrar intratable, esta vez en Países Bajos, para fijar un tiempo de 29'01"04. Habían pasado solo dos días desde que Sifan Hassan batiera el anterior récord en Hengelo dejando la plusmarca mundial en 29'06"82. Sin embargo, en solo 48 horas, Gidey consumó otro hito del atletismo y se convirtió en la primera atleta en décadas en tener en su posesión de manera simultánea los dos récords.

Gidey compitiendo en una prueba contra Hassan Europa Press

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Gidey partía como una de las grandes favoritas para llevarse el gato al agua en la prueba de los 10.000 metros. Sin embargo, no tuvo su día y ni siquiera fue capaz de repetir el buen resultado obtenido en Doha. Tuvo que conformarse con una medalla de bronce, pero sumaba una presencia más en un podio internacional a su corta edad.

Valencia, su fortaleza

Ahora, unos meses después, Letesenbet Gidey ha vuelto a tocar el cielo consiguiendo otro récord del mundo que, no por peleado y esperado, deja de ser menos espectacular. La etíope ha dejado las distancias cortas y se ha pasado de manera momentánea a la media maratón donde ha vuelto a establecer otra plusmarca mundial.

Valencia ha vuelto a ver como Gidey se consagraba de manera incontestable con un registro de 1:02:52, destronando el anterior récord del 21K fijado en el mes de abril por Ruth Chepnegetich. La corredora del NN Running Team ha vuelto a demostrar que cuando tiene un objetivo en mente no tiene rival y que no para hasta lograrlo tal y como ha demostrado en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 2021.

Además, Gidey ha vuelto a elegir para otra de sus hazañas a la ciudad de Valencia, tal y como hizo en su anterior récord mundial de los 5.000 metros. Un lugar idílico, con unas condiciones de temperatura y altitud perfecta para demostrar todo su incontestable potencial. Valencia se ha convertido ya en su fortaleza particular.

Escapando de la guerra

Y lo es para una chica que ha tenido que superar momentos muy duros en su vida en el último año, ya que Gidey, entre récord y récord, ha participado en una guerra, ha tenido que esconderse en las montañas, ha tenido que huir, se rumorea que a Sudán, y ha regresado triunfal para volver a demostrar su dominio a pesar de que los expertos aseguran que puede estar solo al 70% de sus máximas capacidades.

Letesenbet desapareció sin dejar rastro a finales del pasado año. El mes de diciembre fue especialmente complicado para ella. Había viajado a su Etiopía natal y allí se encontró con una guerra civil que estalló en su región, Tigray, la cual perdura hoy en día. Con bombardeos y asesinatos incluso a la puerta de su casa, Gidey, como otras muchas atletas y otras muchas personas ajenas al conflicto que se había producido en el país, tuvo que huir a las montañas para esconderse y mantenerse a salvo.

Gidey celebra una victoria Europa Press

Mientras tanto, desde España, le llegaban comunicados para presentarse en las competiciones que iban a celebrarse en Valencia durante principios de diciembre. A pesar de que desde la organización intentaron hacer todo por ayudarle a regresar a España y huir de la barbarie, nada se pudo hacer por salvar a esta promesa consumada del atletismo. De hecho, las pocas personas que sabían de su paradero ni siquiera querían decir donde estaba para que no fuera encontrada.

Tras pasar meses ausente, consiguió incluirse en uno de los pelotones de refugiados que huyeron de Etiopía, probablemente rumbo al vecino Sudán, para desde allí conseguir dar el salto a Europa y continuar con su carrera. Meses después, Letesenbet apareció como si nada, pero habiendo vivido un trauma que todavía hoy le persigue y del que no gusta hablar ni recordar. Se puso a entrenar como si no hubiera un mañana y a pesar de no estar todavía en su plenitud, sigue demostrando ser un talento inigualable que promete muchas grandes conquistas en su futuro. Ahora, una vez escapada de la guerra, esta coleccionadora de récords ya mira con claridad al horizonte de los Juegos Olímpicos de París.

