Conor McGregor y la acusación por agresión en Roma: "Es un matón, se le llevaron a rastras"

Conor McGregor ha vuelto a liarla. Esta vez no fue dentro del octágono en sus redes sociales, sino durante su viaje a Roma, con parada en el Vaticano para bautizar a su hijo. El luchador irlandés salió de copas por la noche para continuar con la celebración y acabó en una multitudinaria pelea.

El resultado: ser el protagonista de una pregunta agresión a Francesco Fachinnetti. El DJ fue el que habló sobre el incidente, ocurrido en el hotel St Regis de Roma, a través de sus redes sociales, dejando constancia en un vídeo de las consecuencias de la supuesta agresión de 'The Notorius'.

"De la nada me pegó. Le habíamos recibido como un héroe y me dio sin motivo. Podría haber pegado a mi mujer", explicó Fachinnetti. Su mujer, Wilma Faissol, también relató lo sucedido: "Le pegó un puñetazo en la cara. Estaban muy cerca y no pudo cargar contra él. Podría haberlo matado. Le lanzó volando, cayó sobre una mesa... Rodó, cayó sobre una silla y luego al suelo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DANK_IAML (@dankiaml)

El italiano, de 41 años, ha presentado cargos por agresión y sobre ello ha hablado en Mail Online: "Estábamos tomando una copa juntos y todo parecía estar bien cuando de repente cambió. Estaba a unos centímetros de él cuando me dio un puñetazo en la cara con la mano derecha. Salí volando hacia atrás y choqué contra una mesa".

Fachinnetti ha explicado que estaban hablando amigablemente y de repente McGregor provocó la pelea: "Me quedé atónito. Había mucha sangre y mi esposa se puso histérica y gritó. Uno de los guardaespaldas trató de calmarla e inmediatamente dos personas se abalanzaron sobre McGregor y se lo llevaron a rastras".

Investigación en curso

"No había absolutamente ninguna razón para que él me atacara, fue totalmente sin provocación. Es un matón", sentenció el conductor televisivo italiano. The Sun, por su parte, se ha puesto en contacto con el equipo de Conor McGregor, pero ha sido la policía italiana la que ha confirmado que todavía no ha hablado con el luchador de la UFC, pero que podría ponerse en contacto con él "en los próximos días".

Por el momento, 'The Notorius' no ha hablado de lo sucedido, aunque sí ha dado señales de vida en sus redes sociales. Pero no para hablar del incidente con Fachinnetti, sino para atacar a Nate Díaz, quien tan solo ha peleado una vez en el octágono desde 2019 y está muy cerca de acabar su contrato con la UFC.

[Más información: Conor McGregor va al Vaticano a bautizar a su hijo y acaba provocando una pelea]

Sigue los temas que te interesan