'Madrid vuelve a correr por Madrid' este domingo: la capital recupera su carrera popular

Madrid quiere volver a correr y que todo el mundo tenga la posibilidad de hacerlo juntos después de la pandemia de la Covid-19. Este 12 de septiembre regresa la gran cita con el 'running' en la capital de España gracias al Banco Sabadell, el gran mecenas de la carrera 'Madrid vuelve a correr por Madrid'. Esta edición de 2021 contará con 5.000 asistentes, la mitad de lo habitual, después de que el virus impidiera que se celebrase esta competición en 2020.

Los corredores recorrerán la distancia de 10 kilómetros en esta ocasión en el entorno del paseo de la Castellana y encontrarán la meta en el paseo de Recoletos. A partir de las 9:00 horas se dará la salida para pasar por lugares emblemáticos de la capital como el Santiago Bernabéu, la Puerta de Alcalá, la Estación de Atocha, el Museo del Prado y las fuentes de Neptuno y Cibeles. En ediciones anteriores se recorrían las calles del centro, pero en esta ocasión, por motivos de obras y las restricciones por la Covid-19, se ha elegido este recorrido.

Esta carrera también tendrá un apartado altruista a través de la donación de dos euros que se incluye en el pago por el dorsal y que irá a parar a la Fundación Vera y a la Fundación Madrid por el Deporte.

¡Entramos en nuestra semana grande!



El domingo a partir de las 9:00h volveremos a vivir ese día que llevamos tanto tiempo esperando. ¡Es tiempo de disfrutar! 🏙



Muy pronto recibiréis las instrucciones finales por correo electrónico. ¡Atentos! 📧#MadridCorre #runningmadrid pic.twitter.com/zKxRpPcQg0 September 6, 2021

Esta carrera ha contado en su presentación con el apoyo de personalidades como el olímpico Fernando Carro, la directora general de deportes, Coral Bistuer, y el viveconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé.

Una carrera segura

El presidente de Mapoma, Guillermo Jiménez, destacó la trascendental responsabilidad que supone organizar una carrera en estas circunstancias. "Hemos puesto todo nuestro empeño para que correr por Madrid sea seguro", sentenció.

Fernando Carro, todavía aquejado por los problemas físicos que le apartaron de Tokio 2020, destacó que no podrá estar corriendo esta edición debido a que no está recuperado completamente. De hecho, no va a volver a competir en este 2021. "Es un circuito precioso, lo he corrido en el pasado y no puede haber uno mejor para correr por Madrid. Todos vamos a hacer un trabajo excelente y ojalá disfrutemos de una gran mañana en Madrid este domingo", explicaba el plusmarquista español de 3.000 obstáculos.

Alberto Tomé explicó el orgullo que siente Madrid de acoger esta carrera durante 13 ediciones. "Volvemos contemplando todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, espero que el año que viene podamos ser 10.000. Solo puedo agradecer a los patrocinadores y organizadores por dar muchas y muy buenas razones a los corredores que llenarán de color Madrid", remarcó el viceconsejero.

Este domingo 12 de septiembre, Madrid vuelve a demostrar que el deporte tras la pandemia sigue siendo seguro y el regreso de la carrera 'Madrid vuelve a correr por Madrid' será otra prueba de que la capital apuesta por fomentar la actividad física.

