WWE SummerSlam 2021: cartelera confirmada, fecha, horario y dónde ver

SummerSlam es el espectáculo más importante del verano de la WWE. Pero en 2021 es diferente. Este año promete ser una gran fiesta para recuperar el tiempo perdido donde los fans serán los grandes protagonistas (con permiso de las superestrellas). El objetivo es que el show del 21 de agosto esté al mismo nivel que WrestleMania. WWE ya ha prometido que estará lleno de sorpresas y que será grandioso.

Tendrá lugar en sábado

Por primera vez en su historia, y al contrario de lo habitual en los PPV de WWE, SummerSlam no se celebrará en domingo, sino en sábado, y durará entre 3 y 4 horas. Será el 21 de agosto a partir de las 8pmET, las 2 de la madrugada en España. Podrás verlo en vivo y en directo en la plataforma WWE Network.

Por primera vez será en un estadio de la NFL

Será en el Allegiant Stadium, que se vestirá de gala para albergar este show. Inaugurado en julio de 2020 y ubicado junto al famoso Strip de Las Vegas, es uno de los estadios más nuevos y modernos. Es la sede del equipo Las Vegas Raiders. Tiene una capacidad para 65.000 personas, pero WWE podría albergar 72.000 personas para SummerSlam, ya puede ocuparse la mayor parte del césped. Siempre cumpliendo con las restricciones para prevenir contagios.

¡John Cena vuelve al ring!

SummerSlam 2021 supone el regreso al ring de una superestrella de leyenda: John Cena. Y será por todo lo alto, ya que se enfrentará a Roman Reigns por el Campeonato Universal de WWE. Será el combate estelar de la noche.

A lo largo de los últimos días, han sido varias las superestrellas que han atendido a los medios internacionales en rueda de prensa antes del PPV. Uno de ellos fue Seth Rollins, cuatro veces campeón mundial en WWE, entre otros muchos logros. 'El Arquitecto', uno de sus apodos en la empresa, valoró su lucha contra la leyenda Edge, una de las más esperadas de todo el evento.

"Puede que esto sea un dream match para muchos fanáticos. En mi caso, no puedo negar que Edge ha tenido una gran influencia en mi carrera y aprendí mucho viéndolo luchar cuando yo era joven. Pero siento que este combate será mucho más importante para Edge que para mí. Fue él quien regresó milagrosamente de una grave lesión para su segunda oportunidad. Actualmente soy uno de los mejores de mi generación, y la oportunidad que tiene Edge de enfrentarse a alguien como yo es enorme. SummerSlam creará la atmósfera perfecta para que un combate así ocurra. Daré lo mejor posible este sábado, así que mantengan sus apuestas en mí".

La cartelera confirmada de SummerSlam es la siguiente:

Campeonato Universal de WWE:

Roman Reigns (c) vs. John Cena

Campeonato de WWE:

Bobby Lashley (c) vs. Goldberg

Campeonato Femenino de SmackDown:

Bianca Belair vs. Sasha Banks

Campeonato Femenino de Raw:

Nikki A.S.H. (c) vs. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

Campeonato por Parejas de Raw:

AJ Styles & Omos vs. Randy Orton & Matt Riddle

Campeonato por Parejas de SmackDown:

Jimmy & Jey Uso vs. Rey & Dominik Mysterio

Edge vs. Seth Rollins

Campeonato de los Estados Unidos:

Sheamus vs. Damian Priest

Drew McIntyre vs. Jinder Mahal

