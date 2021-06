Joana Pastrana se retira tras revalidar su título de campeona de Europa: "Nadie daba nada por mí"

Trece años después el WiZink Center volvió a vibrar con una velada de boxeo y lo hizo para despedir a una leyenda del pugilismo español: Joana Pastrana. La madrileña, en su último combate como profesional, derrotó por decisión unánime a la francesa Anne Sophie Da Costa para revalidar el título de campeona de Europa de peso mínimo.



Pastrana sumó su cuarto título continental en una noche especial, cargada de emociones y en la que pudo despedirse de su público por todo lo alto. La triple campeona del mundo puso el broche de oro a una carrera repleta de éxitos, entre los que figuran tres campeonatos del mundo de peso mínimo y cuatro coronas europeas en la misma categoría. Un palmarés sin precedentes en la historia del boxeo femenino español.



La púgil madrileña, impulsada por el aliento de su gente, arrancó el pleito con un primer round enérgico, en el que se mostró incisiva con el ‘jap’ y conectó un golpe de derecha sobre el rostro de su rival que hizo rugir al pabellón madrileño. Pastrana mantuvo el pulso del combate durante los 10 rounds. Exhibió una buena combinación en las series, estuvo muy bien en los esquivos y castigó el dorso de la francesa con potentes golpes de derecha.

Joana Pastrana ante Anne Sophie Da Costa EFE

Joana se reivindica

Al término del combate Joana confesó a Efe que echará de menos la adrenalina de la competición. "Esa sensación de subirte al ring, que esté todo lleno de gente animando se echará en falta. Lo que yo he vivido hoy no lo voy a volver a vivir, soy consciente de ello y me siento afortunada por haber podido disfrutarlo”, expresó.

Sobre la batalla dijo: "La he disfrutado muchísimo, salí a pasármelo bien y así fue. Ha sido todo perfecto, el combate, el ambiente... Me ha encantado". Luego, destacó como el momento "más especial" de su carrera el primer título del mundo que levantó en 2018. "Por ser el primero fue un momento súper especial para todo el mundo. Siempre que se gana algo por primera vez deja huella", afirmó.



Y se despidió con una reflexión para la gente joven y los amantes del boxeo: "Al principio nadie daba nada por mí, simplemente empecé a creer, creí en mí con todas mis fuerzas, me fui encontrando gente por el camino que también creía en mí. Todo el que quiere puede, pero hay que saber qué estás dispuesto a perder para conseguirlo".

