Alberto Entrerríos y su legado en el balonmano: de jugador histórico a mejor entrenador de Europa

Alberto Entrerríos es uno de los nombres más importantes en la historia del balonmano español. Ahora que la retirada de José Javier Hombrados ha copado la atención de casi todos los medios y toda la actualidad, el mayor de los hermanos Entrerríos también se ha ganado su cuota de protagonismo en las últimas horas después de haber conseguido un hito muy importante en su carrera.

A pesar de tener una experiencia relativamente corta en los banquillos, Alberto ya es uno de los nombres más importantes en Europa y uno de los técnicos más deseados por los grandes. Este legado, que tuvo una primera entrega como jugador y que ahora está escribiendo su segundo gran capítulo como entrenador, tiene su punto más álgido en Francia, concretamente en Nantes, donde ha establecido una relación profesional y personal de lo más satisfactoria.

Alberto Entrerríos es el entrenador del Nantes, club con el que se ha colado entre los mejores de Europa a base de mucho esfuerzo y de mucho talento. Después de convertirse en uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos y de pasar por equipos como Ademar, Barça o Ciudad Real, decidió comenzar una aventura en el extranjero que ha terminado cambiando su vida. Su periplo en Nantes ya va camino de durar una década después de haber pasado por los puestos de jugador, ayudante y ahora primer entrenador.

Alberto Entrerríos en su despedida de la selección. Toni Albir EFE

El mejor de Europa

Alberto Entrerríos ha tenido una de las carreras más exitosas en la historia del balonmano español y, seguramente, del balonmano mundial. Durante su etapa como jugador ganó un total de 28 títulos a nivel de clubes, además de 8 medallas con la selección española. Sin embargo, en el año 2016, decidió poner fin a esa trayectoria que duró casi dos décadas.

Ese final llegó en Nantes, aunque su adiós solo fue a las pistas, ya que la entidad francesa le dio la oportunidad de seguir formando parte del balonmano de manera profesional. Alberto entró como integrante del cuerpo técnico para, tres años después, pasar a ser el primer entrenador del conjunto galo.

El año 2019 supuso el comienzo de una nueva etapa que ya ha dejado sus primeros éxitos, a pesar de haber pasado por los dos años más difíciles que se recuerdan con el estallido de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, sin duda una época muy poco deseada para comenzar una andadura como entrenador en solitario.

Alberto Entrerríos durante un partido del Nantes Europa Press

Tras solo dos temporadas como primer entrenador del Nantes, Alberto Entrerríos ya ha tocado la cima, al menos a nivel individual, ya que esta temporada se ha llevado los premios de mejor entrenador de la liga francesa y, sobre todo, el nombramiento al mejor entrenador de Liga de Campeones, lo que le acredita como mejor entrenador de Europa en el último año. Y todo después de haber dejado a un club como el Nantes tercero en el campeonato galo y tras meterles también en la Final Four de la competición europea, donde fue eliminado por el Barça.

Un apellido histórico

Si la carrera de Alberto Entrerríos ya es leyenda por sí sola, su apellido, el que comparte con su hermano Raúl, ha agigantado su idilio con el balonmano después de los éxitos recientes del ahora técnico del Nantes. Los Entrerríos se han convertido en una de las familias más identificables dentro de este deporte como lo puedan ser los Dujshebaev y además han conseguido escribir las páginas más doradas de esta disciplina a nivel nacional junto a nombres históricos como Hombrados o Barrufet.

Sin embargo, el destino ha querido ser caprichoso con la familia Entrerríos y hace tan solo unas semanas decidió juntar a los dos estandartes de este famoso 'clan' peleando por un puesto en la gran final de la Liga de Campeones. Allí se midieron el FC Barcelona de Raúl, que actúa como jugador, contra el Nantes de su hermano Alberto, el entrenador de moda.

El triunfo fue para el Barça que puso con esa victoria la penúltima piedra en su camino para levantar la décima Liga de Campeones de su historia y cerrar así el ciclo dorado del histórico Xavi Pascual, que deja el club tras la remodelación que están llevando a cabo Joan Laporta y todo su equipo.

El Barça celebra su título de la Liga de Campeones 2021 Reuters

El futuro de Alberto

Con este éxito casi repentino que está viviendo Alberto en los banquillos, y que muchos no esperaban, al menos con esta premura, diferentes sectores están apuntando hacia el futuro del mayor de los Entrerríos, el cual podría estar en España. De momento, es feliz en Nantes donde además acaba de cerrar el fichaje de un jugador español, Rubén Marchán, integrante de los 'Hispanos'.

Sin embargo, pocos creen que el futuro de Alberto, si sigue siendo tan prometedor como lo es su presente y su pasado más reciente, pueda estar ligado a un club como el Nantes mucho más tiempo. Ha sido inevitable que ya se le relacione con los grandes equipos de Europa, incluso con un regreso a España.

El mayor de los Entrerríos ya militó en el Barça como jugador y un retorno como entrenador podría ser cerrar de una forma mágica un círculo en el equipo más poderoso de Europa. De momento, la actual directiva ha confiado en Antonio Carlos Ortega como el continuador del proyecto de Xavi Pascual, pero no sería extraño que terminaran tocando su puerta teniendo en cuenta su progresión meteórica.

En caso de que el Barça no se decida a llamar a su puerta, o de que este prefiera no aceptar la oferta, otros señalan hacia el puesto de seleccionador nacional como la gran meta de Alberto Entrerríos. Un histórico de los 'Hispanos' que conoce como nadie al equipo español, que ha ganado metales de todos los colores y valores y que además está demostrando que su talento iba mucho más allá de la pista, haciéndose extensible a los banquillos. Lo que está claro es que, de continuar así, los ofrecimientos no tardarán en llegar mucho tiempo.

