El oro 'robado' a María Vicente: borran la marca de su salto sin medirlo

Pocas veces se ha visto algo similar en un campeonato de alto nivel como el de España. Puede que nunca. Pero, al fin y al cabo, María Vicente ha acabado como víctima. La atleta catalana quería llevarse el oro en el campeonato nacional con un salto largo que la acercó a su mejor marca personal. Sin embargo, los encargados de limpiar el foso borraron su pisada antes de medirla y, por lo tanto, eliminaron el salto de Vicente.

La campeona de pentatlon llegaba con muy buenas sensaciones y ganas de llevarse la gran medalla. Su principal rival, Fátima Diame, no se lo iba a poner nada fácil. Pero lo que nadie esperaba es que se produjera tal polémica por un error de la propia organización. Vicente se dirigió a realizar su primer salto. Y pujó fuerte. Zancada larga y un buen salto. Todo hacía indicar, a simple vista, que había superado el 6,50 -su récord está en el 6,55-. Pero nadie lo pudo comprobar. Su salto quedaba como nulo porque los encargados de medir cada salto borraron su marca pensando que no era válida.

"No hay explicación. La jueza que estaba me ha dicho que lo ha visto válido, que ha levatando bandera blanca. Pero, en el foso, no entiendo ni cómo ni cuándo ni por qué han entendido que era nulo y lo han borrado", confesaba a la televisión pública y entre lágrimas poco después de lo sucedido. La tensión fue notable, tanto por parte de la atleta como de su entrenador, atónito en la grada.

😮 ¡Le acaban de borrar la marca de salto a María Vicente!



🧹 El salto era válido y no podrá ser medido por un error humano



📍 https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/qX4nArMp5L — Teledeporte (@teledeporte) February 21, 2021

María Vicente ya se quedó completamente tocada en la final. Con ese primer salto anulado, saltó al 6,24 y poco después a un pésimo 4,83. La atleta estaba completamente descolocada por esa polémica inicial. Su rival, mientras tanto, cumplía con sobriedad y en su mejor salto se iba al 6,51. Marca que serviría para llevarse el oro, aunque no como esperaba.

"Venía con la intención de hacerlo lo mejor posible. Me ha saltado un poco de la competición. No estoy así por la medalla, esperaba mucho del campeonato", explicó María Vicente en RTVE. "Un poco de rabia por el primer intento que me han borrado. No he sabido sobrellevar ese disgusto y me ha podido fallar un poco de cara a los últimos saltos".

Disculpa de la Federación

Raúl Chapado, presidente de la Federación de Atletismo, se vio obligado a pedir disculpas ante la polémica generada. El dirigente asumió que se cometió un grave error y trasladó un mensaje de cara al futuro.

"Como presidente quiero pedir disculpas a María y su entrenador. Es un error que tiene un coste muy alto. Podía estar dándole el título nacional y récord de España sub23. Todo lo que eso condiciona en un primer salto", subrayó.

"Desde aquí pedir disculpas porque es responsabilidad de la organización hacer el mejor campeonato posible. Y, por otro lado, dentro de que somos humanos todos y cometemos errores, tenemos que trabajar para que estas cosas no sucedan y la porganización mejore para que no vuelva a suceder porque entiendo la frustración.

