Ibrahimovic sigue en guerra con EA Sports y el videojuego FIFA. El sueco ha respondido al comunicado en la que se aseguraba que "los derechos habían sido adquiridos directamente a las ligas profesionales, a los equipos y a los jugadores individualmente"

"No se trata de derechos de imagen colectiva. Tus juegos se basan en derechos de imagen individuales. No lo compraste a @FIFPro porque nos lo dijeron. No compraste si de @acmilan porque nos lo dijeron. Tampoco me lo compraste. ¿A quién se lo compraste entonces?", ha desmentido.