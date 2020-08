Quién es la Kournikova del boxeo con manos desnudas y por qué es el deporte más sangriento

131 años de prohibición en Estados Unidos. Este dato sirve como carta de presentación del boxeo a manos desnudas, la disciplina considerada como la más sangrienta en el mundo del deporte. Fue en 2018 cuando este regresó al gigante de Norteamérica, más de cien años después, aunque sí que se siguió compitiendo en la sombra. Recordado es aquel combate entre John L. Sullivan y Jake Kilrain del 8 de julio de 1989.

Este fue el último gran cara a cara dentro del boxeo a manos desnudas. Un combate prohibido, ya que fue en 1887 cuando se vetó la modalidad y fue en 2018 cuando regresó en Estados Unidos de forma legal con la velada celebrada en la pista de hockey sobre hielo del Cheyenne Ice and Events Center, en Wyoming, ante 2.000 espectadores.

Boxeo a manos desnudas o boxeo sin guantes, así se denomina a esta particular modalidad que no solo es de lo más popular en Estados Unidos, sino que también ha sido un fenómeno en Inglaterra, Irlanda... y, en especial, en la ciudad de Londres. Mientras, en otros países como España está prohibido.

Combate de boxeo a manos desnudas. Instagram (@bareknucklefc)

Los que lo practican defienden su romanticismo, mientras que sus detractores critican que cada combate acaba convertido en un auténtico baño de sangre, producto de los cortes y heridas de los púgiles. Es precisamente este espectáculo teñido de rojo el que atrae la atención. Brutalidad al máximo exponente que desde su regresó ha acaparado los focos por cómo quedan las caras de los boxeadores tras las peleas.

Dientes por los aires, cejas y narices rotas y sangre salpicada por todas partes. Cada velada de boxeo sin guantes se convierte en noticia no por el resultado, sino por las imágenes salvajes que dejan tras de sí los combates, pero ahora esta modalidad pugilística tiene un nuevo foco de atención: el fichaje de la que se conoce como la Kournikova de la UFC.

Paige VanZant se quita los guantes

Paige VanZant es una luchadora a la que rebautizaron como "la Kournikova de la UFC" por su espectacular físico. ¿Cómo cambia una estrella la disciplina que le convirtió en estrella por el deporte más sangriento? Todo puede venir por el desencuentro que ha mantenido en los últimos meses con Dana White.

Paige VanZant, durante un entrenamiento. Foto: Instagram (@paigevanzant)

Este lanzó la pregunta públicamente: "¿Queremos hacer negocios con Paige VanZant?". Él mismo respondió que tendrían que mantener una conversación. Mientras que ella aseguró que era una "situación incómoda" ya que pensaba que ella y Dana White mantenían una buena relación.

"Escuché que Dana dijo que quiere que pruebe la agencia libre. Si es así como se sienten entonces dejarán que sea agente libre. Honestamente, quiero tener algunas negociaciones, quiero saber quien quiere que sea parte de su familia. Quien sea, quiero trabajar para ellos. También me gustaría hacer algo más que pelear: comentar, informar, trabajar detrás de escena. Quiero ser parte de la familia", dijo la luchadora.

Sin embargo, VanZant ha decidido dejar apartada su carrera en la MMA para firmar por la BKFC. Aunque el desencuentro con Dana White ha podido motivar su adiós o también que le prometiesen una mejora de sueldo por cada combate que protagonizase, durante una entrevista para ESPN ha reconocido que le cuesta llevar el estigma de "chica bonita" de la MMA.

"Siento que tengo este estigma en las MMA de que solo soy una cara bonita, y qué manera de probarle a las personas que esa no es la forma en la que me veo. Este es el deporte en el que las personas tienen el índice más alto de sufrir cortes, y tener cicatrices permanentes es algo que no me preocupa en lo absoluto", explicó Paige VanZant.

La herencia de Tyson Fury

En Reino Unido esta disciplina es muy seguida. Pese a que el boxeo fue evolucionando y la cultura de pelear con guantes y sujetos a unas normas se fue generalizando, el boxeo a mano desnuda nunca se fue del todo. En las 'comunidades gypsy' han seguido produciéndose este tipo de combates, tan famosos como ilegales.

Varias familias de estas comunidades se fueron haciendo con un renombre dentro del 'mundillo' y entre ellas se encuentra la de Tyson Fury. Su padre John fue toda una figura del boxeo sin guantes. La prohibición del deporte llevó a que los combates se celebrasen en lugares como graneros, descampados, fábricas o incluso en aparcamientos.

'Gypsy King' o como de casta le viene al galgo, como se suele decir en España. El padre de Tyson fue también boxeador como lo es en la actualidad su hijo, pero fue en estos combates sin guantes en los que gozó de más notoriedad, pese a que estaban prohibidos por ley. Y es que las 'comunidades gypsy' o también conocidas como Irish travellers, irlandeses nómadas, no solo se caracterizan por una vida itinerante en caravanas o el comercio de chatarra y caballos, sino también por el boxeo a manos desnudas.

El boxeador Tyson Fury Instagram (@gypsyking101)

Veladas sin ley y con el baño de sangre como protagonista y estímulo para los que acudían a presenciarlos y ponían su dinero en juego para ver el espectáculo. Pero con la entrada del siglo XXI, el boxeo a manos desnudas se convirtió en un posible nuevo filón para los empresarios. Fue así como comenzó a sofisticarse y a encaminarse para la legalización.

La promotora BKB (Bare Knuckle Boxing, en español boxeo a nudillo desnudo) ha conseguido expandir este tipo de boxeo. Para conseguirlo ha tenido que hacerse con una importante cartera de boxeadores y también con una buena publicidad para los eventos, los cuales, hasta la crisis de la Covid-19, no hacían otra cosa que ganar adeptos y también presencia de espectadores en las veladas.

