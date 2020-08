Un corredor tailandés gana un trail de 100 kilómetros tras casi morir aplastado por un árbol

Jay 'Jantaraboon' Kiangchaipaiphana es un corredor de trail tailandés que ha dejado una auténtica historia de superación exprés de las más increíbles que se recuerdan. El atleta sufrió un fuerte percance hace unos días cuando, estando con unos amigos, un árbol se le cayó encima y cerca estuvo de causarle la muerte. Sin embargo, Jay resucitó y lo hizo a lo grande para llevarse una de las pruebas más dura de Tailandia.

El corredor cuenta emocionado su historia, ya que, literalmente, ha vuelto a nacer. Jay vio muy de cerca la muerte cuando aquel árbol se desplomó encima de él y le golpeó violentamente en la cabeza. Acto seguido, el runner cayó al suelo perdiendo la consciencia y causando la total alarma en sus amigos.

Al verlo tendido en el suelo, sus acompañantes le gritaban para intentar reanimarlo: "¡Jay! ¡Jay!". Uno de ellos llegó a pensar que había muerto. Sin embargo, al cabo de dos minutos, Kiangchaipaiphana consiguió recuperar la consciencia y se despertó completamente mareado y con la parte derecha del cuerpo, donde había recibido el impacto, completamente dolorida.

El arbol que cayó sobre el corredor Jay 'Jantaraboon' Kiangchaipaiphana The North Face Adventure

Así contaba su historia Jay al The North Face Adventure Team. Dos semanas después del espeluznante accidente, el corredor decidió embarcarse en una de las pruebas más extremas de Tailandia. Un trail de 103 kilómetros con 6.100 metros de desnivel acumulado. Una auténtica barbaridad que ya hubiera supuesto una heroicidad acabar en condiciones normales, o, mejor dicho, habiendo tenido una preparación perfecta.

Sin embargo, Jay fue más allá y después de haber estado dos semanas recuperándose de su gran golpe, fue a la carrera y la venció con un tiempo de 13 horas y 42 minutos. "No sabía cómo me iba a encontrar. Durante estas dos semanas el lado derecho de mi cuerpo estaba muy tenso porque el árbol me golpeó esa parte. Con masajes y acupuntura me encontré mejor".

El corredor de trail Jay 'Jantaraboon' Kiangchaipaiphana The North Face Adventure

La prueba, conocida como la CM6 y que se celebra en en Chiang Mai, al norte de Tailandia, dispone de varias modalidades, sin embargo Jay decidió inscribirse en la distancia más larga y extenuante. A pesar de eso, Kiangchaipaiphana es un experto corredor que ya ha participado en pruebas como el Ultra Trail del Mont Blanc o el Ultra Trail Monte Fuji, donde fue quinto en el año 2018.

El trail en tiempos del coronavirus

A pesar de la anécdota y la hazaña de Jay vivida a título personal, la carrera estuvo marcada por la nueva normalidad, la de correr una prueba de alta exigencia en tiempos del coronavirus. Participaron 2.500 corredores, los cuales fueron divididos en distintos grupos, tomando el tiempo de cada uno con un chip para determinar el ganador.

"A pesar del coronavirus fue emocionante. Tenías que correr en tu tiempo, no contra nadie. Estás compitiendo contigo mismo, no contra otro corredor", así explicaba Jay la nueva modalidad de carrera en la que no intentas adelantar rivales, sino donde la clave está en llevar un ritmo tan alto como seas capaz de aguantar para tener el menor tiempo en meta y así poder alzar los brazos como nuevo campeón de la prueba, reconocimiento que este año le pertenece al heroico Jay 'Jantaraboon' Kiangchaipaiphana.

