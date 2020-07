Ataque racista al karateca español Babacar Seck: aparecen esvásticas en su mural de homenaje

El racismo continúa siendo en pleno siglo XXI una lacra que no cesa. El último acto contra un deportista ha tenido lugar en España, donde este mismo fin de semana aparecía un mural de homenaje a Babacar Seck con pintadas discriminatorias y con dibujadas esvásticas.

El deportista ha recibido el apoyo de la Federación Española de Kárate, que ha condenado estos actos y ha mostrado su total apoyo a Babacar Seck después de lo sucedido. Al organismo se han unido cientos de aficionados que han mandado mensajes de cariño a Seck.

"En el deporte no importan los colores, las razas el género o las capacidades. Importan los valores, el esfuerzo y el respeto, precisamente lo que no tienen los autores de este acto vandálico", rezaba parte del comunicado emitido por la Federación.

"Esto es lo que algún o algunos sin vergüenzas, algún o algunos delincuentes han hecho con esta merecida obra de arte dedicada en Zaragoza a nuestro gran competidor Babacar Seck. Una persona que ha roto muchas barreras, que ha demostrado ser un gran luchador y un gran deportista.

Desde la RFEK repudiamos estos actos y todos los que tengan detrás cualquier tipo de discriminacion y racismo. En el deporte no importan los colores, las razas el género o las capacidades. Importan los valores, el esfuerzo y el respeto, precisamente lo que no tienen los autores de este acto vandálico.

Babacar siempre será una parte importante del equipo Nacional español.

¡Estamos contigo Babacar!", es el mensaje publicado por la Federación Española de Kárate en sus redes sociales.

Denunciará el acto racista

Este mural de homenaje fue realizado por Pablo Zárate y presentado a comienzos de este mismo 2020. Babacar Seck, de 21 años, se colgó el bronce mundial de 2018 en Madrid, ha ganado cuatro medallas continentales y ha sido 12 veces campeón de España.

El karateca español ya ha confirmado que tomará medidas legales por lo sucedido: "Cuando lo vi me dije que era lamentable y me sentí mal por la persona que lo había hecho y por todo lo que he hecho yo también. Voy a denunciarlo en cuanto llegue a Zaragoza y la Federación también ha denunciado".

