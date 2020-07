Muere Alex Pullin, doble campeón del mundo de snowboard, ahogado a los 32 años

La tragedia vuelve a cebarse con el mundo del deporte. Esta vez la noticia llega desde Australia. Alex Pullin, dos veces campeón del mundo en la modalidad de boardercross de snowboard, ha fallecido este miércoles 8 de julio. El cuerpo del deportista australiano fue encontrado sin vida por un buceador en las aguas de Palm Beach.

Pullin tenía 32 años y se apunta a que murió ahogado mientras practicaba pesca submarina con arpón en Gold Coast. A parte de estas pesquisas, la policía australiana se encuentra investigando las posibles causas de la muerte de 'Chumpy', como así se le conocía. La policía ha señalado ya que "no llevaba máscara de oxígeno, entendemos que estaba buscando libremente y pescando en el arrecife".

Ian Chesterman, jefe de la delegación de Australia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, Sochi 2014 y PyeongChang 2018, ha realizado unas declaraciones tras hacerse pública la noticia: "Chumpy era un tipo campeón además de ser un atleta campeón. Tenía un gran carisma que le permitió ser un líder natural. Siempre estaba dispuesto a dedicar su tiempo a desarrollar deportes de invierno en este país porque le apasionaba lo que hacía".

"Su entusiasmo fue contagioso y su impacto en el deporte olímpico no puede ser exagerado. Se echará mucho de menos a Chumpy, no solo dentro de nuestra familia de deportes de invierno sino por tantas personas a las que impactó, tanto aquí como en el extranjero", añadió Chesterman. También la Federación Internacional de Esquí (FIS) ha dado el pésame a familia, amigos y compañeros.

Campeón del mundo

Alex Pullin se proclamó campeón del mundo de snowboard, en la especialidad de boardercross, en La Molina en el año 2011 y en Stoneham en 2013. Además, obtuvo el bronce en Sierra Nevada 2017 y fue el abanderado de su país en los JJOO de Sochi 2014, representando a Australia, además, en tres Juegos Olímpicos diferentes.

Reuters había anunciado que 'Chumpy' había decidido hace ya un mes retirarse del mundo del snowboard, pero que todavía no lo había confirmado públicamente. Las reacciones a su fallecimiento no se han hecho esperar. El español Lucas Eguibar ha declarado en EFE que tenía "un bajón tremendo", ya que no se esperaba una noticia tan triste como esta.

"ra una persona increíble. Era un '10' como persona, como deportista y como compañero. Viajé con él, he ido de fiesta con él; competí con él... es muy duro. Cuando yo empecé en el snowboard, él era uno de mis ídolos", comentó a Efe 'Luki', con doce podios y cuatro victorias en la Copa del Mundo. Luego tuve la suerte de competir con él y compartir podios con él. Es una gran pérdida. Es un día muy triste", ha señalado Eguibar.

[Más información: Muere el ciclista Mario Zumaquero tras ser atropellado por una conductora que se fugó]