Carolina Marín: "Han sido dos meses muy duros, pero saldré más fuerte de esta"

Carolina Marín ha tenido un último año y medio muy complicado. Si primero le llegó la lesión, una larga recuperación y una carrera a fondo para poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Después con la crisis del coronavirus vio como sus planes debían posponerse un año.

Sobre todo ello y cómo ha llevado el confinamiento ha hablado, en unas declaraciones difundidas por LaLigaSportsEnCasa. "En estos dos meses he vivido situaciones emocionalmente que en mi vida he vivido. En sesiones que tenido con mi psicóloga hemos tratado de ver qué podíamos sacar de todas esas vivencias para poderlas transitar a la pista y que me hagan sentir más fuerte. Han sido dos meses muy duros, pero más fuerte salgo de esta", ha comentado Marín.

"Prefiero no pensarlo para no agobiarme. Las dos primeras semanas parecía que estaba viviendo como en una película, porque todavía no me lo acababa de creer. Tuve la suerte de poder venir a Huelva y estoy en casa haciendo los entrenamientos como se puede, ni raqueta ni volante, y principalmente con ganas de volver a la rutina diaria y estar doce horas en un pabellón", ha continuado la onubense.

Juegos Olímpicos

La campeona olímpica de bádmiton en los Juegos de Río 2016 también ha comentado que España tendrá 18 medallas, dando como como "seguras" una en kárate para Sandra Sánchez, alguien que entrena en el piso de arriba de donde lo hace ella en el CAR de Madrid, y a quien definió como "muy trabajadora y luchadora".

Carolina Marín, durante la semifinal del All England de bádminton EFE

"Tendremos una en tenis, en piragüismo y también aseguraría la mía", ha afirmado Carolina Marín. Junto a ella también ha estado su entrenador Fernando Rivas: "Tenemos muchas reuniones planificando preparación física y mental de como trasladar esa situación de tantas emociones tremendas y negativas a la hora de competir".

"Carolina es Carolina dentro y fuera de la pista y hay situaciones que evocan emociones muy similares. Cómo las resuelve ante la vida le va a servir. Estoy convencido de que va a haber una nueva Carolina porque lo que ha resuelto es mucho más difícil que cualquier situación de juego que se le pueda presentar", ha asegurado.

La gran duda en el bádminton

"Hay países que se han parado y otros que no. Todavía nuestra federación mundial no se ha manifestado, no sabemos cómo va a ser el calendario ni el proceso de clasificación, porque se ha congelado el ranking mundial a un mes y una semana del final del proceso clasificatorio. Carolina se pone la sexta del mundo pero tenía opciones de ponerse la cuarta, y de uno a otro puesto hay una diferencia importante en los cruces de los Juegos", ha sentenciado Rivas.

[Más información - Carolina Marín: "El sueño de repetir el oro olímpico se mantiene"]