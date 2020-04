Bárbara (médica) y Sandra (enfermera), dos jugadoras de pádel contra el Covid-19: "Es una peli de terror"

Existen deportistas que solo tienen una profesión y se dedican a su respectivo deporte y otros que, además de ello, dedican otra parte de su vida y tiempo a otro oficio.

Estos días de crisis sanitaria en España debido al coronavirus que va dejando muchos contagiados y muertes, muchos hospitales han estado desbordados con sanitarios o farmacéuticos teniéndose que hacer sus propias mascarillas o batas.

Cualquier ayuda es bienvenida y muchos deportistas han donado dinero y material sanitario para combatir en Covid-19. El caso de Sandra Bellver y Bárbara Las Heras es diferente a este, ya que ellas han aportado y siguen aportando su granito de arena en sus respectivos hospitales.

Sandra Bellver, jugadora de World Padel Tour y enfermera: "La batalla está en el hospital"

Jugadoras profesionales de pádel que compiten en el circuito World Padel Tour, ambas han visto cómo se han convertido en, al igual que miles de sanitarios, dos piezas fundamentales para combatir el coronavirus. Bellver es enfermera en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, y Las Heras, médica en el Hospital de La Paz en Madrid. EL ESPAÑOL ha podido hablar con ellas.

¿Cómo estás viviendo estos días de coronavirus y de confinamiento?

Bárbara: Con el trabajo se me está haciendo más ameno. Es mucho lío también, con muchos turnos y llevar este ritmo de trabajo es complicado, pero también es una forma de salir de casa.

Bárbara Las heras

Sandra: Al principio era todo muy difícil porque no sabíamos cómo iba a evolucionar todo y había mucha incertidumbre. Al poner el estado de alarma todo se puso más serio. Yo llevo ya trabajando en el hospital varios años y nos comunicaron que teníamos que tener la máxima disponibilidad. Al no haber padel, la dedicación es completa para este trabajo. En casa hago lo que puedo en lo que se refiere a entrenar.

¿Qué haces exactamente en el hospital?

B: Soy médica residente de primer año de medicina. Ahora estoy en urgencias del Hospital de La Paz.

S: La tarea de enfermería es la de a asistencial. Estamos en planta y nuestro objetivo es vigilar al paciente, darle medicamentos y observar cualquier tipo de alteración.

¿Tuviste síntomas de coronavirus?

B: Tuve leves, pero me hice la prueba y salió negativo.

Bárbara Las Hera, durante un partido worldpadeltour.com

S: La exposición es bastante alta, pero yo no he tenido síntomas.

¿Qué es lo peor que has visto estos días y lo más duro?

B: Lo peor es la desesperación y la angustia de los pacientes y sus familiares. Muchos vienen con miedo al hospital. Las familias no pueden pasar a verlos y eso es muy duro. Lo peor es el dolor de no despedir a los familiares

S: Tener que separarte de tu familia. Nadie se esperaba lo que está ocurriendo y ha ocurrido. No se sabe cuando el Covid-19 dejará de ser un peligro o si habrá un segundo brote. Es todo un poco complicado, como si fuese una película de terror. Existe mucha angustia.

¿Has llegado a tener miedo?

B: Por mi no, pero sí por mi familia y los pacientes y sus familiares

S: Al principio daba todo mucho miedo y teníamos mucha incertidumbre. Ir al hospital era extraño, como si fuese una zona de peligro. Tras el paso de los días, el miedo ha ido desapareciendo y la palabra es respeto.

¿Has notado en el hospital desbordamiento y falta de material?

B: Al principio. Pero ahora la cosa está mejorando y muchos, incluso los que no tienen porque hacerlo, están ayudando.

Sandra Bellver, junto a compañeros sanitarios

S: Ahora se nota el confinamiento ya que ha bajado todo bastante, habido bastantes altas y se han reducido los ingresos. Eso sí, las UCIS siguen estando muy llenas.

¿Cuándo empezaste a estudiar esta profesión pensaste que algo así podría ocurrir?

B: No. Tengo 26 años y nunca me he había imaginado algo así. Piensas que vas a tener situaciones complicadas, pero no esto.

S: Desde luego que no. Yo cuando todo comenzó le quité importancia y pensé que era una simple gripe.

Cuando empezó todo esto, ¿llegaste a pensar que iba a desembocar en esta magnitud?

B: No. Cuando sabíamos que había casos en Italia o China venían pacientes con síntomas y les hacíamos las pruebas, pero no sabíamos que iba a ver un confinamiento en casa y tantos contagios y muertes.

Sandra Bellver

S: Todo nos ha sobrepasado. Se ha hecho lo que se ha podido hacer, pero espero que muchos se den cuenta de que no se puede recortar en temas de educación o sanidad. Al hacerlo, se producen más muertes y pasan cosas como estas. Tantos recortes en Sanidad pasan factura.

En relación al pádel, ¿sabes cuando volverá la competición?

B y S: No sabemos nada y no nos han dicho nada. Estamos a la espera al igual que muchos otros deportes. Hay que ver cómo evoluciona todo.

[Más información: Ale Galán, la gran promesa del pádel: "Sé que vengo de una familia humilde y no me avergüenzo"]