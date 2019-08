Franco Stupa y su viaje a España por amor al pádel: "Fue duro irme a los 14 años y dejar a mi familia"

La temporada de World Padel Tour ha llegado a su ecuador siendo uno de los años más igualados en la historia de este deporte. De diez torneos realizados, nadie ha conseguido ganar más de la mitad de ellos. En uno de ellos, Franco Stupaczuk consiguió llegar a la final, pero no pudo levantar el título junto Matí Díaz en Suecia.

En la última prueba realizada, en Mijas, ambos jugadores no consiguieron pasar de octavos de final tras ser eliminados por Coki Nieto y Javi Rico, la gran revelación del torneo andaluz que consiguieron convertirse en los finalistas más jóvenes en la historia de WPT.

En una temporada un poco irregular, Stupa y Matí han conseguido ser una vez finalistas y tres semifinalistas. En tres ocasiones han caído en cuartos de final, una vez en octavos y hasta en dos ocasiones en dieciseisavos. A pesar de no levantar ningún título, Franco es consiciente de que con esfuerzo y trabajo los resultados acabaran llegando y más sabiendo que es su primera temporada junto a su compañero.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Franco Stupaczuk 'Stupa' (Argentina, 1996), uno de los mejores jugadores de pádel del mundo y que actualmente se encuentra en la posición número 8 del ranking WPT, sobre, entre otras cosas, cómo ve este deporte hoy en día y sobre su vida en Argentina y en España.

Pregunta: ¿Cómo empezó tu afición por el pádel?

Respuesta: Desde que tengo memoria. Toda mi familia jugaba, es más, mi madre jugaba conmigo en la barriga. En la época que yo nací el pádel estaba muy fuerte en Argentina.

P: ¿Siempre quisiste dedicarte a ello? ¿Te gustan y sigues otros deportes?

R: Siempre me gustaron los deportes, jugaba mucho al fútbol y lo sigo hoy en día, pero sinceramente mis padres siempre me guiaron hacia el pádel ya que ellos lo practicaban mucho.

P: ¿Qué recuerdas de tu etapa en Argentina en relación al pádel?

R: Vengo desde un pueblo muy pequeño en el interior de Argentina (Juan Jose Castelli, Chaco), donde llegué a jugar con palas de madera. Recuerdo el día a día a mis amigos, dentro de una pista jugando a horarios donde el calor siempre superaba los 30 grados. Pero eran tantas las ganas de jugar que jugábamos hasta descalzos en una pista descubierta. Eso sí, saltábamos como locos para no quemarnos.

Stupa, durante un partido. Foto: Instagram (francohs22)

P: ¿Qué diferencias notas entre cómo se vive el pádel en España y en Argentina? Ya sea a nivel de jugadores y a nivel de aficionados.

R: Llevo ya cuatro años en España y no estoy tan al día con el profesionalismo en Argentina, pero en cuanto a afición yo creo que ambas viven el pádel de una manera espectacular y eso para el deporte es buenísimo.

P: Se habló mucho de lo ocurrido en el pasado torneo de Argentina en vuestro partido ante Lebron y Paquito, ¿tienes algo que decir? ¿Crees que la afición argentina faltó un poco el respeto a los dos jugadores andaluces y que vosotros, tanto Mati como tú, podíais haber hecho algo para calmar el ambiente? ¿Hubiese pasado eso con la afición española?

R: Prefiero no darle difusión a este tema porque fue un partido de pádel más. Si una parte del público se excedió faltando al respeto a algún jugador es cosa del ellos. Cada jugador debe estar concentrado en lo que pasa dentro de la pista ya que nosotros no podemos controlar lo que sucede fuera.

Lamentablemente pasa en muchos deportes que algún aficionado se excede, pero es cierto que los profesionales debemos estar preparados y permanecer neutros a las críticas ya que estamos inevitablemente expuestos al público. Ojalá no vuelva a pasar y disfrutemos todos de este deporte tan bonito.

P: ¿Cómo ves la evolución que ha experimentado el pádel estos últimos años? ¿Irá a más?

R: Sin duda sí. Los últimos años se ha visto reflejado tanto en la televisión española como en redes sociales que la gente cada día sigue más el pádel.

P: ¿Qué cosas crees que se pueden mejorar dentro del circuito de World Padel Tour?

R: Yo creo que se ha mejorado muchísimo ya en los últimos años y es cierto que crecer como esta creciendo el pádel conllevará que se mejore mucho más, como todo en la vida.

Franco Stupa. Foto: Instagram (francohs22)

P: ¿Crees que deberían poner el streaming antes para que los jugadores menos conocidos se den más a conocer y eso ayude a que crezca el pádel?

R: Sinceramente hay que ir poco a poco. A todos nos ha tocado la época de jugar previas y que nuestra familia y seguidores no puedan vernos, pero creo que con el crecimiento del deporte eso llegará.

P: ¿Se puede vivir del pádel? Si es así, ¿en qué situación tienes que estar del ranking para que se pueda?

R: Hoy en día es verdad que un jugador profesional que no esté entre los primeros veinte se le hace muy difícil vivir solo del pádel. La mayoría de ellos lo acompañan con clases particulares

P: ¿Consideras importante hoy en día la internacionalización? ¿Habría que hacer algo más para que el pádel llegue a más países?

R: Desde mi punto de vista el pádel se está expandiendo hacia muchos países. Un ejemplo de ello es el calendario de este año del World Padel Tour dónde podemos ver sedes nuevas como Inglaterra, Brasil, o México.

P: ¿Piensas que el pádel será algún día deporte olímpico?

R: Al paso que vamos, desde luego. Confío en que ese día llegará y espero estar presente.

P: Estamos a mitad de temporada, ¿qué balance haces y que nota te pones a ti y la pareja con Mati?

R: Llevamos una temporada de altibajos donde las lesiones nos han fastidiado un poco el rendimiento, pero cuando hemos estado bien creo que demostramos un gran nivel, aunque es cierto que no es todo lo que podemos dar. Me pondría un 7.

P: La temporada pasada ganaste alguna final, este año de momento no, ¿qué crees que os falta para conquistar algún torneo? ¿Crees que estáis siendo un poco irregulares y eso os está perjudicando?

R: Como te dije antes, somos un poco irregulares, pero parte de esta irregularidad es el gran nivel que se está viendo en los torneos con cada pareja. Todos juegan bien y para ganar hay que mantener una línea muy fina durante todo el torneo.

P: Tienes 23 años, eres uno de los jugadores más jóvenes del circuito, ¿cómo se siente uno? ¿Te queda mucho por mejorar y crecer?

R: Nunca se deja de aprender, ese es mi pensamiento. Yo me siento bien, me queda mucho por dar y soy muy ambicioso.

Franco Stupa, durante un partido. Foto: Instagram (francohs22)

P: ¿Os veremos juntos a ti y a Mati la próxima temporada?

R:De momento, si. Tenemos mucho para dar como pareja. Es nuestro primer año juntos y nos seguimos acoplando día a día

P: Llevabas desde 2017 con Cristian, ¿qué te hizo cambiar de pareja?

R: Ambos necesitábamos un cambio, creo que dimos lo mejor en esos dos años y era el momento de seguir nuestros caminos separados

P: Antes de Cristian, estuviste con Jardim, y antes del brasileño con Di Nenno. Tuvo lugar un fatídico accidente y dejaste de ser compañero de Di Nenno. ¿Cambió tu vida radicalmente tras el accidente donde estuvo presente Di Nenno? Si es así, ¿en qué exactamente? ¿Qué recuerdas de esa etapa de tu vida?

R: Nos afectó a todos. Es un tema delicado y por respeto prefiero no hablar de ello.

P: ¿Lo que eres hoy en día es gracias, en parte, a tu estancia en España donde te has hecho mejor jugador? ¿Si te hubieses quedado en Argentina, crees que hubieses llegado hasta donde estas ahora?

R: Son etapas que fui pasando. Competir en Argentina, llegando con mucho trabajo a ser el número 1 del ranking, me hizo crecer. Fue duro y no fue fácil irme de casa a los 14 años y dejar a mi familia para dedicarme a esto, pero sabía que el mejor circuito del mundo y los mejores jugadores estaban en España. Por lo tanto sentía que debía venir a probar suerte y eso me haría más jugador y así fue. Eso sí, mi etapa de crecimiento en argentina, jugar las previas, viajar tanto, entrenar tan duro... todo ese esfuerzo me hace apreciar donde estoy hoy en día

P: ¿Cómo te defines? ¿Qué es para ti el pádel?

R: Como un luchador que fue de menos a más con muchísimo trabajo y kilómetros en la espalda. El pádel es hoy en día mi estilo de vida, trabajos, viajes, conocer la cultura de cada lugar y apreciar el cariño de la gente que me sigue.

P: Stupa, ¿hasta cuándo? ¿Qué te haría dejar el pádel (tanto en lo relacionado con el nivel deportivo y con el personal)?

R: Espero que por muchísimos años más, haciendo las cosas bien, mientras el físico aguante, habrá Stupa para rato.

