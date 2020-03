Mireia Belmonte pide entrenar pese al coronavirus: "Así no haremos un papel digno en Tokio"

Mireia Belmonte ha puesto voz a todos los deportistas que se encuentran confinados en sus casas durante el estado de alarma. La nadadora española no puede seguir con sus entrenamientos y, por tanto, ha visto frenada en seco su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Belmonte ha explicado los problemas que afrontan ella y los otros deportistas olímpicos de nuestro país.

"Si Italia, que está peor que nosotros, encontrado una solución para que los deportistas puedan entrenar, creo que nuestro país no es menos y puede buscar soluciones igual o mejores. Con este parón creo que no vamos a hacer un papel digno", dijo Belmonte en la Cadena SER este lunes.

Sobre la posibilidad de ser abanderada en Tokio, afirmó que todavía no se ha abordado el tema: "No, no hemos hablado nada del tema de ser abanderados. Primero tiene que haber Juegos este año. Si los hay va a ser complicado hacer un buen papel o un papel digno", dijo sobre unos Juegos sobre los que todavía no hay novedades acerca de una posible suspensión o aplazamiento.

Mireia Belmonte, en un acto publicitario EFE

La oro olímpico en Rio 2016 compara su situación con la de otras competidoras: "Mis rivales en Italia o Hungría sí están entrenando en piscinas y yo no. Son semanas perdidas tras más de tres años entrenando y luchando cada día para que ahora todo se pierda como si no hubiera hecho nada", señaló.

Las soluciones de Mireia Belmonte

Belmonte lanzó dos propuestas al Gobierno: "Tengo dos soluciones: que nos metan a todos los deportistas en un Centro de Alto Rendimiento y que nos hagan el test del Covid-19 antes de entrar. O si eso no se puede, buscar una entidad pública o privada y que pueda ir yo sola a entrenar", argumentó.

"Lo primero es la salud de la gente, pero también hay que mirar por los deportistas. Por mi parte estar un mínimo de dos semanas sin entrenar es muy grave, yo no tengo ninguna forma de hacer rodillo, simulador ni nada", concluyó.

