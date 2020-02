La rajada de Kipchoge: "Lo de Viena no fue una simulación, eso es si corres en una máquina"

El keniano Eliud Kipchoge, primer hombre en bajar de las dos horas en el maratón, aseguró que a pesar de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están cerca su principal objetivo ahora intentar ganar en Londres.

"Siempre persigo un objetivo. Y mi objetivo ahora es la maratón de Londres. Cuando pase, hablaré del siguiente. Esperamos una buena carrera, competitiva", indicó a los medios antes de la entrega de los Premios Laureus 2020, en los que está nominado a mejor deportista masculino del año.

Sobre el listón histórico que superó en Viena, señaló: "Antes de que corriese allí la narrativa era que ningún hombre había corrido por debajo de las dos horas. Creo que tenemos que celebrar que alguien lo haya hecho".

Eliud Kipchoge tras cruzar la meta en la maratón de Viena. REUTERS

"Decir que fue una simulación es un error, porque corrí toda la distancia. No fue una simulación. Una simulación es si corres en una máquina, y eso no es lo que pasó", dijo asimismo defendiendo su gesta.

Preparado para los reveses

Pese a sus logros y sus buenos registros, asegura estar preparado también para los reveses si estos llegan: "Si disfrutas del deporte tienes que aceptar las derrotas. Lo que pase lo aceptaré pero tengo que trabajar muy duro para estar seguro de que hacer una buena carrera en Londres o donde sea".

"Dicen que cuando corriendo es el único lugar en el que puedes conseguir la libertad. Cuando me veas sonreír es porque me siento libre. La libertad me hace sentir feliz", señaló también Kipchoge en Berlín.

