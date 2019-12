Fue un robo: la explicación a la polémica jugada que dejó a España sin el Mundial de balonmano

Noticias relacionadas España se queda sin Mundial: pierde ante Holanda de penalti y en el último segundo

La derrota de España en la final del Mundial femenino de Balonmano 2019 ha dejado un sabor amargo en la expedición liderada por el seleccionador Carlos Viver. Las Guerreras cayeron con un penalti injusto a falta de seis segundos para el pitido final del partido, algo que ha causado un gran revuelo deportivo.

España tenía la que iba a ser la última posesión de la final. A falta de diez segundos, Shandy Barbosa se vio liberada para lanzar, pero su disparo fue detenido por la portera holandesa Tess Wester, quien buscó sacar rápidamente el contraataque. La pivote española Ainhoa Hernández se quedó, fuera del área de seis metros, para bloquear ese saque; algo que consiguió y que hizo que Shandy recuperase el balón para España.

El polémico último minuto de la final del mundial de balonmano femeninno

Las arbitras francesas, las gemelas Bonaventura, decidieron entonces parar el encuentro para sancionar la acción. El bloqueo de Ainhoa era legal porque, incluso con la nueva normativa, la jugadora no estaba pisando el área de castigo y España tenía portera en ese instante. Hay que recordar que no se usó la tecnología de Instant Replay porque la IHF aún no ha aprobado su uso.

La protesta del seleccionador holandés, Emmanuel Mayonnade, tuvo efecto y las arbitras sancionaron el bloqueo con siete metros y la expulsión de Ainhoa.

Lois Abbingh se encargó de convertir el lanzamiento que dio el campeonato a la selección holandesa.

La decisión le ha costado a España una medalla de oro y una clasificación directa a los Juegos Olímpicos. Todo ello después de un partido en el que empezaron de forma vertiginosa, llegando a estar cuatro por encima en el marcador, pero que tuvieron que acabar remando a contracorriente durante toda la segunda parte, en la que lograron empatar el partido (29-29) a falta de menos de un minuto para la conclusión.

Decepción en España

Carlos Viver, seleccionador español femenino de balonmano, no pudo ocultar su decepción, pese a destacar una y otra vez el excepcional trabajo de las jugadoras españolas, por la derrota (29-30) encajada este domingo.

"Es muy duro tener que administrar una situación así, donde tienes la posibilidad de ganar y pierdes de esa manera, pero hay que felicitar a las jugadoras porque creo que se han vaciado", señaló Viver en declaraciones a Televisión Española.

Carlos Viver, seleccionador español de balonmano femenino. RFEB

En este sentido, el preparador destacó el carácter competitivo del conjunto español, que logró llegar a los últimos segundos del encuentro con empate en el marcador y posesión de balón, tras remontar una desventaja de cinco goles.

"El equipo no ha dado el brazo a torcer, pese a que en algún momento hemos estado un poco atascadas y eso demuestra la raza de este equipo. Lo único malo es ese final de partido, ese estar ahí y no conseguirlo. Es una lástima", concluyó Viver.

