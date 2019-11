Alberto Contador, ingresado en un hospital de Colombia

Alberto Contador ha sido trasladado de urgencia a un hospital de Colombia debido a la alta fiebre y mareos del ciclista. El madrileño había viajado al país para correr el "Giro de Rigo", pero las imposiciones le han obligado a apartarse de la competición, donde era uno de los invitados.

"Lamento no poder estar en el 'Giro de Rigo', me había entrenado con mucha ilusión, había viajado con mucha ilusión pero durante el viaje empecé a encontrarme mal, con fiebres altísimas", declaró Contador.

La competición empieza el próximo sábado 2 de noviembre, y Contador no estará disponible para ella. El ciclista madrileño ha querido colgar en sus redes un mensaje de apoyo y esperanza para aquellos que estaban preocupados por él. "El año que viene no me la pierdo", declaró.

El mismo Contador cree que el motivo principal de su fiebre y mal cuerpo es un alimento en mal estado que haya podido comer en Colombia. Su vuelta a la bicicleta tendrá que esperar, ya que no podrá estar en la segunda edición del "Giro de Rigo" donde participará el actual campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, ya que es su país de nacimiento.

