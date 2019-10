Kilian Jornet se proclama campeón de las Golden Trail Series y sufre una mordedura de un perro

Kilian Jornet tuvo un percance llevándose un susto tras ver como fue mordido por un perro en la zona intercostal. El montañista español se proclamo este viernes en Nepal vencedor de las Golden Trail Series.

Jorney tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir las curas y la correspondiente medicación. A pesar del susto, Kilian se encuentra bien justo un día después de ganar en el Annapurna Marathon Trail, lo que le aseguró el título.

"Estoy bien. Ha sido cerca del hotel. He salido a correr y un perro labrador me ha mordido. No lo he visto venir porque ha aparecido por detrás. Me han puesto un punto, la vacuna antirrábica y ya", dijo Jornet.

El corredor de montaña catalán sumó el pleno de victorias en la segunda edición esta competición. Tomó la salida en Zegama-Aizkorri, Sierre Zinal, Pikes Peak, carreras que saldó con triunfo y con las que logró pase a la final de este circuito celebrada en Nepal.

En el Annapurna Trail Marathon, prueba final del circuito de las Golden Trail World Series, Jornet acabó primero con un tiempo de 4h:46.05. Jornet llegó hasta la final de las Golden Trail World Series, segunda edición del circuito impulsado por Salomon, después de unos meses participando en pocas carreras y de ganar en tres de las seis pruebas de la competición: Zegama-Aizkorri, Sierre Zinal y Pikes Peak Marathon.

