Descalifican a una corredora de cross por llevar hijab

Nueva polémica por el uso del hijab en el deporte. Una corredora de cross ha sido descalificada por el uso de este atuendo durante la celebración de una prueba con su instituto, el The Bounty Collegium de Ohio.

Noor Abukaram hizo su mejor tiempo pero la organización tomó la decisión de descalificarla a pesar de no haber avisado directamente a la corredora.

Sí que avisó a su entrenador, pero este no le trasladó la información a su pupila y corrió como siempre. Cuando terminó la prueba, la atleta fue a comprobar su tiempo y vio que no su nombre no aparecía. Abukaram avisó del error y le contaron lo que había sucedido.

"Humillada y rechazada"

La atleta comentó en sus redes sociales que le dio "un vuelco al corazón y ganas de vomitar". "Esto es algo que siempre temía y que ahora se ha convertido en realidad", comentaba una Abukaram que admitía sentirse "humillada, decepcionada y rechazada". "Mis derechos como atleta fueron violados", sentenciaba la corredora.

