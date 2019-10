¿Es compatible el fútbol y ser madre? Alex Morgan, la última en demostrar que la conciliación es posible

En pleno siglo XXI algo tan natural como el ser madre aún resulta un hándicap para muchas mujeres que deben, y quieren, mantener el equilibrio entre la maternidad y sus trabajos. Ellas deben luchar más que un hombre para llegar a tener un estatus importante dentro de sus respectivos ámbitos profesionales y si a eso se le suma quedarse embarazada, estar en tiempo de gestación o el hecho de ya ser madre, para la mayoría resulta un obstáculo que sortear en el camino.

En el mundo del deporte no es diferente, pero es en el fútbol donde ahora se ha puesto el foco tras un anuncio que se ha vuelto viral en pocas horas. Alex Morgan (30 años, Estados Unidos) acaba de desvelar que el próximo mes de abril será madre por primera vez junto a su marido, el también futbolista Servando Carrasco -jugador de Los Angeles Galaxy-.

Alex Morgan y su marido Servando Carrasco Twitter (@alexmorgan13)

El feliz anuncio llega justo después de que la futbolista del Orlando Pride se haya proclamado en Francia, el pasado julio, campeona del mundo con la selección de Estados Unidos. La noticia de su maternidad pone así el broche de oro a un año de ensueño para la delantera, quien ha sido, además, a lo largo de los últimos años un icono feminista.

El ejemplo de Morgan

Alex Morgan es una de las futbolísticas más mediáticas del mundo, de esas que a las que se podría colocar la etiqueta de 'galáctica' sin sonrojarse. Lo que toca la estadounidense se convierte en oro, no en vano tiene un palmarés digno de admirar: Mundial sub20 en 2008, medalla de oro en los JJOO 2012, Mundial femenino en 2015 y en 2019, una Women's Professional Soccer, una National Women's Soccer League, una Division 1 Féminine, una Copa de Francia y una Women's Champions League, en lo que se refiere a lo colectivo.

En el plano individual también acumula diferentes distinciones de mérito: el Balón de Plata y la Bota de Bronce en el Mundial sub20 de 2008, cuatro años fue designada como la mejor futbolista de la CONCACAF, quedó tercera en el Balón de Oro de 2012 y ha sido nombrada en 2012 y 2018 como futbolista del año en Estados Unidos. Envidiable. Este año ha sido finalista en el The Best que ganó su compañera en la selección Megan Rapinoe y es una de las candidatas a ganar el Balón de Oro 2019.

Alex Morgan, jugadora de la selección de fútbol femenino de EEUU. Foto: fifa.com

Es por todo esto por lo que cobra aún más importancia el anuncio de su próxima maternidad. Morgan será madre en abril y su objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (que dan comienzo el 24 de julio).

Tras dar a luz se enfocará en un tratamiento de recuperación, tal y como ha podido confirmar NBC Sports, para poder estar disponible en la cita olímpica del próximo verano y ser un reclamo más para la expansión del fútbol femenino, además de luchar por el oro que ya logró en Londres 2012.

El caso de Sydney Leroux

El anuncio de Alex Morgan ha causado un impacto a nivel mundial, que a buen seguro ayudará a partir de ahora a las futbolistas y resto de deportistas, pero hace tan solo unos meses fue otra jugadora que compite en la liga de Estados Unidos la que se convirtió en noticia por su maternidad. Sydney Leroux (29 años, Canadá) compartió en sus redes sociales dos fotografías suyas en las que se le veía entrenando estando embarazada de cinco meses y medio.

Sydney Leroux, jugadora del Orlando Pride Twitter (@sydneyleroux)

"No pensaba estar empezando la pretemporada estando embarazada de cinco meses y medio, pero aquí estamos", bromeó la futbolista, compañera de Alex Morgan en el Orlando Pride, en sus redes sociales.

Algunos comentaron de forma negativa el tuit de Sydney Leroux, pero esta salió al paso con un contundente mensaje: "Solo no hago cosas de contactos. Trabajo de balón, toques. No me pongo en situaciones donde el balón pueda rebotar o pueda ser golpeada. No hago carrera de alta intensidad y escucho a lo que me dice mi cuerpo (que sabe más que la gente en Twitter diciéndome lo que no debería hacer con MI cuerpo)".

Sydney demostró que es totalmente compatible el hecho de ser madre con jugar al fútbol al más alto nivel. Después de tres meses y un día de dar a luz, volvió a enfundarse las botas para disputar un partido de la liga estadounidense contra el Sky Blue.

Visiblemente emocionada, la jugadora escribió después un emotivo mensaje: "Amo este deporte. Este año ha estado lleno de altibajos pero me prometí a mí misma que volvería. Sin importar lo difícil que fuera. Ha sido un camino largo pero lo he hecho. Tres meses y un día después de dar a luz a mi hija".

Amy Rodríguez inspira como campeona y madre

La jugadora del Utah Royals FC es campeona mundial, dos veces medallista de oro olímpica y una leyenda del fútbol estadounidense. En 2013, cuando tenía 26 años, reveló que iba a tener un hijo. "Estaba en la cima de mi carrera, tenía respaldos y un puesto en la selección nacional. Me preocupaba que todo eso desapareciese".

No obstante, un año después regresó a la selección de EEUU y su hijo pudo ver en 2015 como su madre levantaba el Mundial. "Físicamente, el trayecto fue muy duro. Pero mantuve la motivación y la dedicación. Ganar el Mundial con mi hijo allí fue muy especial. Pudo ver a su mamá teniendo éxito allí, dejándose el alma, y quise ser esa clase de modelo a imitar para mi niño".

Amy Rodriguez, futbolista y madre YOUTUBE

En 2016 dio luz a su segundo hijo, algo de lo que no se arrepiente. "Gracias a ello me siento más poderosa y juego con un ardor extra. Creo que es extraordinario que mis dos hijos pequeños tengan modelos femeninos a imitar. Ver a su mamá teniendo éxito en un campo de fútbol, y verla levantarse a las 05:00 horas para entrenar antes de que salga el sol es algo que les muestra perseverancia, dedicación y trabajo duro; todo lo que quiero inculcarles", explica la jugadora de 32 años.

El ejemplo de Estados Unidos

EEUU es uno de los espejos al que debe mirar España. "Las madres llevan a los hijos a los partidos, y en las concentraciones incluso contratan a niñeras para que ellas puedan hacer su trabajo", explicaba Laura del Río, futbolista que juega actualmente en el Madrid CFF y que lo hizo también en Estados Unidos.

En la liga norteamericana, donde ellas son las estrellas del fútbol, la revolución se produjo en el año 2013 cuando cuatro futbolistas internacionales anunciaron su maternidad: Amy Rodriguez, Heather Mitts, Shannon Box y Stephanie Cox.

"Allí tienen el mismo miedo a perder la forma física, pero no tienen miedo a quedarse sin contrato la siguiente temporada. Les ponen todas las facilidades, y así debería ser en España. Las futbolistas podríamos convertirnos en un referente nacional. Por eso es importante que todos nos pongamos de acuerdo, facilitar la vuelta. Que la carrera deportiva se pare pero no se acabe", contó Laura.

La carrera futbolística tampoco terminó para la inglesa Katie Chapman tras ser madre en dos ocasiones: "Jugué hasta las diez semanas y entrené hasta los cinco meses, cuando ya no me sentía cómoda". Tras recuperar el tono físico cuatro años después y el nivel internacional, volvió a la selección participando en el Mundial de 2015 en Canadá.

Durante el último Mundial, Vanina, portera argentina, fue una de las madres que disputó el torneo -tiene dos hijos-, junto a la jamaicana Cheyna Matthews, cuyo bebé no tiene ni un año de vida, o la estadounidense Jessica McDonald, que tiene un hijo de siete.

La situación en España

Ser futbolista y madre se ha convertido en algo casi imposible. Entre los 16 equipos de Primera División no hay ninguna jugadora que lo sea. Las condiciones laborales de las mujeres en el deporte español están lejos de ser profesionales.

A falta de convenios colectivos, o una ley que establezca las normas sobre las que poder trabajar, la Primera Iberdrola ha decidido afrontar la sexta huelga de la historia del fútbol español, para exigir y protestar, entre varias cosas, el tema de la maternidad, es decir, el protocolo de embarazo, donde se exige, por ejemplo, que se incluyan ayudas a la maternidad de 600 euros.

El fútbol femenino español va a la huelga EFE

Fue este martes cuando las futbolistas confirmaron en una rueda de prensa que convocaban una huelga, con el apoyo del 93% de las 188 jugadoras de los 16 equipos. Tras más de un año de negociaciones y ante la falta de acuerdo entre la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y los sindicatos en la negociación, el fútbol femenino español dijo basta.

