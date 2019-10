Peleteiro, antes de la final del Mundial: "A disfrutar sin pensar en el resultado"

Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple en pista cubierta, declaró que había tenido "buenas sensaciones" en la ronda de clasificación de los Mundiales, en la que pretendía "ver cómo está el cuerpo" y con respecto a la final, a la que pasó con una marca de 14,23 metros, se limitó a decir que vino "a disfrutar, sin pensar demasiado en el resultado".

"Muy buenas sensaciones pese a que no ha sido una gran marca. Lo que veníamos a buscar es sensaciones de saltos, a saltar, porque llevaba un tiempo sin hacerlo, para ver como está el cuerpo, y la verdad es que ha respondido muy bien. El tercero no quise hacerlo porque no era necesario", señaló.

Preguntada por su motivación, replicó que consisten en "hacerle mucho caso a Iván (Pedroso, su entrenador) e ir mejorando poco a poco, sin querer adelantar situaciones. Sólo venir a disfrutar".

Ana Peleteiro en el Mundial de Doha EFE

La plusmarquista española confesó que este año pasó algunos momentos difíciles: "Perdí a mi abuela en junio y eso me dolió mucho. Vinieron tiempos difíciles complicados con algunos problemas físicos, porque la temporada está siendo muy larga y eso se nota, pero la verdad es que Iván es un crack planificando y ha sabido llevarme por el mejor camino para poder estar aquí en la final".

"Estoy contenta por estar entre las doce mejores. Ahora a disfrutar sin pensar demasiado en el resultado", dijo.

