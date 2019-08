Sara Férnandez, la mejor española en CrossFit: "La mala fama que tiene este deporte es culpa nuestra"

El CrossFit se ha convertido hoy en día en uno de los deportes más populares que existen en España. Cada día gana más adeptos por todo el mundo y en nuestro país empieza a conocerse cada vez más.

Hace unos días se celebraron los CrossFit Games, los cuales se crearon en 2007, en el Alliant Energy Center en Madison y por primera vez en estos 'mundiales' hubo representación española. Sara Fernández y Alexander Anasagasti fueron los deportistas españoles que acudieron a Wisconsin.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Sara sobre sus sensaciones en dicho evento y sobre qué piensa del CrossFit, un deporte que está empezando a romper todos los moldes posibles en España.

Pregunta: ¿Cómo entra en tu vida el CrossFit?

Respuesta: Entra a partir de una lesión de fútbol sala donde me rompí el ligamento cruzado por tercera vez. En la rehabilitación tuve un preparador físico que me estuvo hablando del CrossFit. Lo probé, me encantó y hasta el día de hoy.

P: ¿Has sacrificado y sufrido mucho en tu vida para llegar hasta donde estás hoy en día?

R: En un nivel deportivo alto cualquiera que se planteé competir así, desde luego que sacrifica y sufre. Vivo por y para el CrossFit. Sacrifico mi día a día quitando a amigos y sin poder salir hasta tarde para tomar año. Muchas veces vivo encerrada y todo ello lo compagino con mi trabajo de entrenadora.

Sara Fernández y Alex Anasagasti. Foto: Instagram (@saralicia7)

P: ¿Por qué este boom del CrossFit en España?

R: Es un deporte que no se conoce mucho, es algo nuevo y a la gente le pica la curiosidad. Y por el hecho de que haya españoles que hayan llegado a lo más alto ayuda.

P: ¿Es el deporte de moda en España?

R: Sí.

P: ¿Qué tal las sensaciones en el CrossFit Games?

R: Al final estar en un campeonato así solo te hace crecer como persona y atleta. Han sido muy buenas. Te ayuda a crecer como persona y atleta. Fue un premio poder ir, ya que peleé mucho por ello.

P: ¿Te conocen ahora más?

R: Sí.

P: Con eventos así y con representación española, ¿el CrossFit seguirá creciendo?

R: Sí. El hecho de tener un representante del país ayuda.

P: ¿En un futuro lo ves como deporte olímpico?

R: No. El CrossFit es privado y no hay una Federación que marque las normas, por lo que es muy difícil que acabe siendo olímpico, aunque ojalá sea así.

P: ¿Hay ignorancia acerca de este deporte en España?

R. Depende. El CrossFit no es para fuertes, ni para débiles, es para todo el mundo, para la gente normal y para novatos -incluso gente que no haya hecho nunca deporte-. Yo enseño un CrossFit para la salud, para el día a día. La mala fama que tiene el CrossFit es culpa nuestra y viene dado por gente como nosotros, por competición o entrenadores que no son buenos e inculcan clases pasotas diciendo que si uno se hace daño no pasa nada.

Sara Fernández. Foto: Instagram (@saralicia7)

P: ¿Qué le puede aportar el CrossFit a una persona?

R: Lo que hace es mantenerte activo. Hacer este deporte te sube el ánimo, hace que te veas mejor y te cambia el estado de ánimo.

P: ¿Existe algún peligro si haces CrossFit?

R: Me he lesionado más al fútbol sala que haciendo CrossFit. Con cabeza, no hay peligro, salvo las lesiones que se produce uno como en cualquier otro deporte.

P: ¿La gente va teniendo menos miedo al CrossFit?

R: Sí, y por ello va teniendo mejor fama.

P: ¿Existen diferencias entre el CrossFit masculino y el femenino?

R: A nivel de competición cambian cosas, pero en todo lo demás no.

P: ¿Cómo ves el futuro del CrossFit en España?

R: Es un deporte que sigue creciendo y lo hará cada vez más, siendo más conocido con el paso del tiempo. Es un deporte muy joven.

