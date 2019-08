Un árbitro detiene el Niza - Olympique de Marsella por dos pancartas homófobas

Un nuevo episodio de homofobia ha tenido lugar en el deporte. El árbitro Clément Turpin paró el encuentro que enfrentaba al Niza y el Olympique de Marsella, perteneciente a la tercera jornada de la Ligue-1, por dos pancartas que se desplegaron en las gradas de Allianz Riviera.

El encuentro fue detenido durante diez minutos, entre el 27 y el 36 de la primera parte. La primera de ellas reflejaba el siguiente mensaje: "Bienvenido al grupo Ineos, en Niza también amamos el pedal". Esta frase está relacionada con el cambio de propietario del club y un juego de palabras entre el pedal del ciclismo y el 'pédale', que en Francia es una expresión que se utiliza para discriminar a los homosexuales.

La segunda mantenía la misma intención: "LFP/instancia: aparcamientos llenos para estadios más gays". No obstante, hubo jugadores que no estuvieron de acuerdo con el parón realizado por el colegiado, como el jugador del Niza, Wylan Cyprien.

La liga brasileña presenció otro episodio homófobo

"Estoy en contra de cualquier forma de discriminación, homofobia o racismo, pero no debemos detener los partidos por tan poco. Es ridículo. No tiene nada que ver con el juego y, además, no se trata de personas homosexuales", aseguró tras finalizar el partido.

Sin embargo, no se trata de un hecho aislado. En el duelo disputado entre el Sao Paulo y Vasco Da Gama en la liga brasileña. La hinchada local comenzó a gritar "Time de viado" (equipo de maricones), lo que provocó que el árbitro actuara de la misma manera y detuviera el enfrentamiento.

