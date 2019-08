La frustación de Federer en el US Open: "El nivel es tan bajo y hay tantos errores no forzados"

El tenista suizo Roger Federer admitió este miércoles haber sentido frustración durante el primer set de los dos partidos que ha jugado ya en el US Open, y que sorprendentemente perdió ante rivales mucho peor posicionados en la clasificación oficial.



"Es bastante frustrante, sobre todo cuando el nivel es tan bajo y hay tantos errores no forzados", afirmó Federer ante la prensa minutos después de su encuentro de segunda ronda, en el que consiguió vencer al bosnio Damir Dzumhur.



Y es que Federer acumuló un total de 17 errores no forzados en el primer set, que se extendió 29 minutos, mientras que su oponente cometió un total de 11. Federer sin embargo quiso restarle importancia a los primeros minutos del partido, y dijo haber estado en esa situación "muchas veces, en la que se pasa por una fase que no va muy bien".

Federer en el US Open EFE

