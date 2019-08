Christian Wade, del rugby a sensación de la NFL: "Quería llegar al límite para conseguir más"

Christian Wade (28 años, Inglaterra) es uno de esos deportistas que nunca se conforman y que siempre están buscando nuevos desafíos para llegar a cotas más altas en sus carreras. El británico ha estado ligado al mundo del deporte desde que nació. Sus padres lo practicaron desde jóvenes. Su padre el fútbol americano y su madre el atletismo. Y además del deporte... la música es el otro pilar de Wade, ya que sus progenitores también eran dos apasionados de la disciplina artística.

El jugador de los Buffalo Bills cambió el rugby por la NFL y se ha convertido en una de las sensaciones de la pretemporada. La franquicia de Buffalo ha comprobado en su 'training camp' de lo que es capaz el británico. En su primer partido en la NFL -eso sí de pretemporada- ante los Indianapolis Colts firmó una jugada que no tardó en volverse viral en todo el mundo.

Corría el último cuarto del partido cuando Wade recibió el balón. Ahí comenzó una increíble carrera de 65 yardas en tan solo 8 segundos para poner en pie a los asistentes al encuentro. Para los defensores de los Colts fue imposible parar al británico, quien con esta salvaje arrancada presentó sus credenciales en la NFL. Una acción que bien le puede valer entrar en el roster cuando empiece la liga regular a principios del mes de septiembre.

El touchdown con el que Christian Wade hizo historia en la NFL

Christian Wade vendría a completar el roster junto a nombres ya consagrados como Frank Gore, Le Sean McCoy o Devin Singletary. Su sueño va poco a poco haciéndose realidad, todo ello después de fichar por los Buffalo Bills el pasado mes de abril tras una notable carrera en el rugby.

Carrera en el rugby

El wing británico creció en High Wycombe, un pequeño pueblo al oeste de Londres. De descendencia caribeña jugó al fútbol, al baloncesto e incluso llegó a practicar taekwondo. De niño soñaba con ser algún día el nuevo Michael Jordan y llegar a lo más alto en la NBA. Él mismo relata así el plan que tenía: "Iba a obtener una beca para entrar en una universidad americana y luego entrar en la NBA, así de fácil. Ese fue mi sueño hasta que me hice un poco más mayor y me di cuenta de que era muy poco realista".

Christian Wade, en un partido de los Buffalo Bills Reuters

Después de truncarse su plan de jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo, al comprobar que sus aptitudes eran mejor para otras disciplinas, encaminó su carrera hacia el rugby, ya que en el RGS High Wycombe no se practicaba fútbol americano. A Wade el rugby no le interesaba nada: "Ni había jugado nunca ni había visto nunca un partido". Sin embargo, su naturaleza competitiva le llevaron a la élite... y también a la selección de Inglaterra.

Representó a su combinado nacional en los niveles sub16, sub18 y sub20, aunque con la absoluta tan solo llegó a disputar un encuentro. Lo que sí logró fue convertirse en el tercer máximo tryman -anotador de ensayos- en la historia de la liga. Estandarte de los Wasps RFC, también obtuvo el mayor honor para un jugador d rugby del Reino Unido al integrar los Britis & Irish Lions.

"Mi carrera en el rugby ha sido absolutamente impresionante. He representado a cada grupo de edad a nivel internacional, incluidas las competiciones Sevens, Seniors de Inglaterra y el Victorious Lions Tour de 2013. He viajado por todo el mundo y he hecho muchos amigos. No podía pedir más, y eso que era el mismo niño que no quería correr con un balón en forma de huevo para que me tiraran al barro. ¡Dios me ha bendecido sin duda alguna!", dice sobre esta etapa de su carrera.

Nuevo desafío

Christian Wade asegura que la gente le pregunta el porqué decidió dejar el rugby en su mejor momento como profesional. "No fue fácil, y no tomé esa decisión de la noche a la mañana. Claro que mi carrera había tenido varios momentos álgidos, pero también había tenido que encajar un par de puntos bajos y, a veces, incluso momentos de depresión. Las lesiones y el que no me seleccionaran solían ser los motivos", responde.

Y va más allá: "Hay gente que dice que la razón principal de mi decisión se debe a que no me seleccionaron para jugar con Inglaterra, pero yo no estoy de acuerdo. El deporte siempre ha sido importante para mí, y me gusta lo que hago". El cambio definitivo para pasar del rugby al fútbol americano fue por la necesidad de un nuevo reto: "Quería llegar al límite para conseguir más".

Christian Wade, jugador de los Buffalo Bills de la NFL. Foto: Instagram (@christianwade3)

"Llegué a un punto en mi carrera en el el que necesitaba un nuevo reto. Quería hacer algo más que solo jugar a rugby en Inglaterra, y busqué opciones para jugar en otro lugar. Es fácil quedarte donde eres bueno, pero quería poner a prueba mis competencias contra los mejores atletas del mundo. Quería llegar al límite para conseguir más. Sabía que mi cuerpo conseguiría mejores resultados", dice un Christian Wade que quiere hacer historia ahora en la NFL.

