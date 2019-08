El entrenador de Pacquiao acusa a Mayweather de esquivar la revancha: "No creo que pelee"

En 2015 se celebró una gran pelea entre dos estrellas del boxeo: Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. No obstante, este enfrentamiento no se volverá a repetir. O, por lo menos, eso defiende el entrenador del actual súper campeón Welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Justin Fortune ha dudado al respecto: "No creo que Floyd Mayweather pelee contra Manny después de la pelea de Keith Thurman". "Manny ganó esa pelea, así que no creo que Floyd pelee con él. Floyd no tiene intención de luchar contra Manny", agregó.

Además, lanzó un 'ataque' hacia el estadounidense: "Simplemente le encanta estar en los medios. Manny no, Floyd sí. Acaba de comenzar esta guerra de redes sociales, y a Manny no le importa". "Manny es un luchador activo, lucha contra muchachos de alto nivel, mientras que Floyd no lo es. Floyd lo sabe, Manny lo sabe, yo lo sé y tú lo sabes", explicó.

Por último, mostró su confianza en Pacquiao: "Me encantaría que esa pelea suceda. Si sucede, Manny ganaría. Si esa pelea no sucede, pelearemos con alguien más por un montón de dinero".

Mensaje de 'Money'

El entrenador de Manny hace referencia al mensaje que Mayweather compartió a través de su cuenta de Instagram en el que alardeaba de su victoria ante el boxeador filipino: "Me parece realmente irónico que cada vez que se menciona el nombre de Pacquiao en los medios de comunicación, mi nombre siempre está vinculado a él. Todo el legado y la carrera de este hombre se ha construido a partir de su asociación con mi nombre y ya es hora de que dejen de usar mi marca para perseguir y hacer clickbait y dejar que el nombre de ese hombre tenga peso por sí solo. Durante años, todo lo que oíste fue que 'Floyd tiene miedo de Manny Pacquiao'".

"Pero lo gracioso es que, cuando finalmente nos peleamos, gané tan fácilmente que todos tuvieron que comerse sus palabras. Todos los llamados expertos en boxeo, los críticos y la celosa 'base de fans' estadounidenses se callaron y corrieron a esconderse o inventaron todas las excusas del mundo para que yo le diera a Manny Pacquiao una revancha", explicó a través de las redes sociales.

