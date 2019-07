El COE une sus fuerzas con la ONU y firman un pacto sobre la sostenibilidad

Este jueves 25 de julio ha tenido lugar la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Comité Olímpico Español y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación. Por parte del COE ha estado presente su presidente, Alejandro Blanco, mientras que por el de la ONU ha sido el director de la División de Personas e Inclusión Social y director de la Red Global de CIFAL de UNITAR, Alex Mejía, quien ha protagonizado el acto en el Patio de las Banderas del Ayuntamiento de Málaga.

El acuerdo entre ambas instituciones tiene como objetivo el de la promoción de un marco de cooperación, según el cual las dos partes tienen la posibilidad de desarrollar e implementar actividades. Durante la rúbrica se ha hecho especial hincapié en centrar sus esfuerzos en la sensibilización sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Esto se llevará a cabo a través de campañas de concienciación ciudadana, así como de la promoción del uso de productos sostenibles y biodegradables. El pacto tendrá una duración de tres años.

El COE contribuye, además, desde su ámbito de actuación, promoviendo los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en el territorio español. Desde octubre del año 2017, el Comité es socio de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU y, por consiguiente, sigue las estrategias de la Oficina contra el Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica y es miembro del Equipo de Trabajo de Sostenibilidad del Comité Olímpico Internacional (COI), junto con otros catorce países, para el desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad de este, recogido en su Agenda 2020.

Impresiones de Alex Mejía

En nombre de la ONU tomó la palabra Alex Mejía quien aseguró que este momento es "especial" para él al ser "persona responsable de su sociedad" que entiende "la urgencia del cambio climático". "A menos que cada uno de nosotros haga un cambio esto no funciona. El cambio climático es una realidad. Esos calores de antaño cada vez son peores hoy. No basta con quejarse, analizar o debatir. Hay que hacer. Si no hay capacidad, no hay desarrollo. El deporte es el futuro de los pueblos y debe ser la prioridad absoluta de una sociedad. Por eso admiramos al COE", añadió.

Palabras de Alejandro Blanco

El presidente del COE también habló durante la firma de este pacto de sostenibilidad: "Vivimos en un país, España, con 44 millones de habitantes, que en el ciclo anterior olímpico hemos sido considerados como el primer país olímpico en deportes mediáticos. Vivimos en un país maravilloso, con una gente maravillosa que en determinados aspectos es un poco complicado. Lo que nadie discute, todos aplauden y saca el concepto de españolidad y constituye el mayor factor de integración es el deporte. Todas las campañas que hagamos a favor del deporte tienen que beneficiar al mismo".

Alejandro Blanco, presidente del COE. Foto: coe.es

"Presumimos de nuestros deportistas. Pero el deporte es mucho más que el resultado. Campañas de educación en valores, en alimentación, hábitos saludables y campañas de sostenibilidad tienen que ser el futuro para crear una nueva sociedad. Luego los grandes deportistas sacarán los resultados. Hoy estoy muy contento porque los chicos de waterpolo se han clasificado para la final del campeonato del Mundo, que les da plaza para los Juegos Olímpicos igual que las chicas. Nos sentimos orgullosos. Este día será muy importante para el futuro del deporte y el de la sociedad", finalizó Alejandro Blanco.

