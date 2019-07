Así es el Flyboard, la nueva arma del ejército francés creada por el campeón del mundo de esquí acuático

El 14 de julio de 2019 quedará guardado para la historia en Francia. Como todos los años, se celebra el Día Nacional del pueblo francés, con un desfile de las tropas por la Avenida de los Campos Elíseos, para conmemorar la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789, símbolo del fin de la monarquía absoluta.

Una de las grandes novedades del desfile respecto a los pasados años fue la posibilidad de enseñar las últimas tecnologías disponibles para sus tropas, como el Flyboard Air, una plataforma voladora sobre la que se vio a una especie de soldado volando con un fusil en una de sus manos.

El dispositivo, que fue creado por el excampeon mundial de esquí acuático, Franky Zapata, consiste en un equipo con cuatro turbinas, de 1.000 CV y que puede alcanzar los 200 km/h. Además, cuenta con una sofisticada electrónica que lo hace volar de manera estable con una autonomía, de momento, de cerca de diez minutos.

El Día Nacional de Francia y la presentación del Flyboard Air creado por Zapata

El Flyboard posee cuatro motores, por lo que si uno se rompiese existiría la posibilidad de usar los otros tres. Zapata asegura que un problema en un propulsor puede ser compensado con facilidad por el ordenador de a bordo y por los controles manuales del piloto. Si fallasen dos motores, el Flyboard descenderá hasta el suelo de manera controlada.

2012: la invención del Flyboard

Zapata, que renunció al sueño de ser piloto de helicóptero al ser daltónico, nació el 27 de septiembre de 1978 en Marsella y se consagró campeón de jet ski por primera vez a los 16 años. Desde entonces, ganó el Campeonato del Mundo de esquí acuático F1 RUN en varias oportunidades. En 1998 comenzó a fabricar piezas para que las motos de agua fuesen más rápido, siendo aquel el inicio del proyecto del Flyboard.

En 2012, lanzó su revolucionario inventó que dio inicio a una industria especializada de deportes y recreación Hydroflight de casi 180 millones de euros. El Flyboard que Franky piloteó sobre las cabezas de uno de los ejércitos más poderosos del mundo es una nave similar al prototipo que presentó hace siete años, un hidroavión propulsado por agua que se utilizaba para el ocio y las aplicaciones de deportes extremos y que revolucionó la relación de las personas con los deportes acuáticos, creándose así una nueva industria.

Franky Zapata. Foto: Instagram (@frankyzapata)

El que fue visto el pasado domingo es parecido, pero con algunas modificaciones estructurales. Está considerado como "el sistema de avión personal más seguro, fácil, ligero y maniobrable jamás creado".

En 2016, Zapata, tras apostarse un euro con un amigo a que iba a costruir una tabla voladora capaz de conseguir el vuelo más largo de la historia en el Libro Guinnes de los Récords Mundiales, logró su objetivo de prueba al crear el sistema de vuelo personal más seguro, más confiable, más rápido y más económico que se haya creado con la presentación del Flyboard Air.

Desde entonces, la tabla voladora no paró de sumar adherentes hasta el punto de que actualmente existe la Copa Mundial de Flyboard. "Para mí ha sido increíble poder convertir mi sueño en realidad. Ahora muchas compañías se están fijando en nosotros por lo que incluso a lo mejor podríamos llevarlo a la serie. Hace una semana era algo sólo para mí", dice Zapata.

La nueva arma del ejército francés

Tras agitar el sector militar con un invento nacido para el deporte, fue el propio ejército francés quien se puso en contacto con Zapata. El Commando Hubert -uno de los siete comandos de la Marina francesa- se interesó en ello para saber si todo era real.

Franky Zapata REUTERS

Fue a principios de 2016 cuando hubo un acercamiento bastante importante por ambas partes. Zapata tuvo que probar que tenía una visión de futuro para la aeronaútica y profesionalizarse para adaptar sus ideas a una concepción más clara.

Desde el momento que el ejército francés contactó con Zapata, él tuvo claro que tal vez no era un artefacto que pudiese ser utilizado por las fuerzas especiales. Pero nada más lejos de la realidad. Crearon un aparato específico, el Easyfly, un híbrido entre el Flyboard Air y un Segway, que no requiere un calzado especial, cuyo combustible es llevado por la máquina y no por el piloto.

Dicho aparato podrá servir para abordar barcos o para desplazamientos cortos. Hoy en día las guerras se ganan en el aire y darle la capacidad de volar rápidamente a los soldados con artefactos como el Flyboard da una clara ventaja.

Macron y el Flyboard Air

Merci Monsieur Le Président c’est un honneur https://t.co/dlKsgpuAgM — Franky Zapata (@frankyzapata) 14 de julio de 2019

"Orgulloso de nuestro Ejército, moderno e innovador", escribió Macron en su cuenta de Twitter tras publicar un vídeo de Zapata volando el cielo de París. Fue Franky poco después quien contestó al tweet: "Gracias señor Presidente, es un honor", escribió.

El presidente de Francia quedó enamorado de este aparato la primera vez que lo vio y llegó a un acuerdo con Zapata para financiar su desarrollo con el objetivo de darle un uso militar.

Macron invirtió 1,3 millones de euros para perfeccionar el sistema con el objetivo de contar con un dispositivo similar como una de las armas defensivas del ejército francés. Además de poder ser una vía de transporte o vigilancia, será también una plataforma de ataque si fuese necesario.

En la misma ídea se expresó Florence Parly, la ministra de Defensa de Francia que comentó cual era el objetivo del Flyboard: "Este aparato permitirá probar diferentes usos gracias a su versatilidad, como por ejemplo ser una plataforma logística volante o de asalto".

Ahora Zapata intentará cruzar el Canal de la Mancha el 25 de julio con un aparato que ha asombrado al mundo entero. El Flyboard Air ha llegado para quedarse y será una de las grandes apuestas de Macron a nivel militar.