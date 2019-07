Semenya no aguanta más: "Si no me dejan competir en 800 metros, no voy al Mundial"

Caster Semenya ganó los 800 metros en los Sunday Diamond League en California. Campeona olímpica y mundial, la corredora africana confirmó que iba hacer todo lo posible por estar en el siguiente Mundial, pero que no dependía solo de ella.

Semenya sigue su lucha con la IAAF tras confirmar esta que debía reducir sus niveles de testosterona para competir en carreras de distancia inferior a 1.500 metros. Por el momento, la Corte Federal Suprema de Suiza, mantiene suspendida la norma de la IAAF, en el caso concreto de Semenya, por lo que Caster no aseguró su participación en el Mundial de Atletismo de Catar que empieza en septiembre.

"No puedo decir que soy una víctima. Creo que soy un ejemplo, estoy en este mundo por una razón y soy un testimonio vivo", dijo tras acabar la Sunday Diamond League con un tiempo de 1:55.69.

"Si no me dejan competir en los 800 metros, no voy al Mundial. Mi meta es defender mí título, por lo que si no estoy autorizada, no estoy autorizada. No voy a competir en los 1.500 metros. En caso de que pase eso, me voy de vacaciones y vuelvo el próximo año", dijo.

"Somos todos humanos, no importa las diferencias que tenemos en nuestros cuerpos. Yo fui crucificada, me llamaran de varias formas, pero sigo aquí. Sobreviví y sigo de pie", comentó la corredora.

