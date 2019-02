La IAAF niega que esté considerando aceptar a Semenya como un hombre

El pasado miércoles, el diario The Times publicó un artículo en el que recogían que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) estaba sopesando la posibilidad de que Semenya compitiese como hombre. Esto unido a otras informaciones, ha provocado que el organismo salga al paso y niegue todo lo relativo a este hecho.

"La IAAF responde a una noticia publicada hoy y después modificada, en el diario The Times of London. La IAAF no ha clasificado a ningún atleta con DSD (diferencias en su desarrollo sexual) como hombre. Al contrario, aceptamos su sexualidad legal sin requisitos y se les permite competir en categoría femenina", leía el comunicado de la IAAF.

The Times publicaba su artículo con el titular: "Caster Semenya: la campeona olímpica debería ser clasificada como un hombre biológicamente, dice la IAAF". Sin embargo en el máximo organismo del atletismo a nivel mundial se ha cansado de este tipo de noticias.

Semenya celebrando tras una carrera REUTERS

Desde abril del año pasado, ha habido un claro conflicto entre la atleta y la Federación. Incluso se llega a pedir que la sudafricana se medique para regular su nivel de testosterona.

Lo confirmaban así: "Sin embargo, si una atleta con DSD tiene pruebas y los niveles de testosterona de un hombre, ellas ven como se incrementa el tamaño y la fuerza de sus huesos y músculos y como crece la hemoglobina que tiene un hombre cuando ellas llegan a la pubertad, que es lo que le da a los hombres una mejora de rendimiento ante las mujeres. De este modo, para preservar una competición limpia en la categoría femenina, es necesario pedir a las atletas con DSD que reduzcan su nivel de testosterona a niveles femeninos antes de competir a nivel internacional".

Semenya fue campeona del mundo en Daegu 2011 y Londres 2017. Además se llevó el oro olímpico en 800 metros en Río 2016.

