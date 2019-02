Una chica afirma que McGregor es padre de su hija y solicita una prueba de ADN

McGregor es siempre noticia fuera y dentro de los rings. Esta vez lo ha sido debido a unas declaraciones de una mujer de 26 años que asegura que el padre de su hija es el luchador irlandés.

La joven ha solicitado una prueba de ADN para demostrar que su hija de un año, Clodagh, tiene como padre a McGregor. Terry Murray asegura que se acostó con él hace dos años, cuando la estrella de la UFC estuvo varios días de fiesta en Liverpool en el Gran National.

De ser verdad todo esto, hubiese ocurrido cuatro semanas antes de que su pareja, Dee Devlin, diera a luz a su primer hijo, Conor McGregor Jr.

"No quiero su dinero, solo quiero demostrar que es el padre de Clodagh", explicó Terry. Según ella, ha desvelado toda esta historia debido a que no sabía a quién acudir. "No sé por qué ha dejado que todo esto suceda. Lo he intentado, honestamente puedo sentarme aquí y decir que lo he intentado todo", manifestó.

Todo ocurrió, siempre según Terry y periódicos británicos como Daily Star, cuando el irlandés acudió a un club llamado Mansion, donde unos amigos y él invitaron a unas mujeres a un reservado. Tras acabar la noche, se fueron al Hotel Hilton y Terri Murray subió a la habitación de McGregor.

"Al entrar, él me dijo 'he estado esperando por ti", comenta la joven. Ella procedió a intentar hacerse una foto con él y McGregor la rodeó con el brazo y comenzó con el tonteo.

"Recuerdo haber dicho 'tienes novia', pero él dijo que había estado yendo y viniendo con esa chica durante años", continuó explicando Terri Murray. Dos días más tarde, según la versión de Murray, el irlandés volvió a ponerse en contacto con ella y volvieron a tener relaciones sexuales en el Hilton. McGregor asegura que él no es el padre ya que Murray se acostó con uno de sus amigos.

[Más información: McGregor se burla del golpe que asestó al amigo de Khabib tras el famoso combate].