Sandra Sánchez, la mejor karateca de la historia: "No me canso de ganar"

Sandra Sánchez (Talavera de la Reina, 1981) es la mejor deportista de toda la historia de kárate en la modalidad de katas. Y no solo lo dicen los títulos que ha conseguido, sino que lo fue reconocida por la Federación Mundial de Kárate.

Lleva los tres últimos años como la número uno del mundo, fue nombrada la mejor deportista española al ganar el Premio Reina Letizia y ha sido Campeona de Europa en los últimos cuatro años. A pesar de todo ello, con mucha humildad, quiere más. "No me canso de ganar debido a que llevo tres años ganando, pero 25 perdiendo (risas). Mi lema es 'No te canses de intentarlo y convertirás lo imposible en una realidad''.

Sacrificio, ilusión y superación, su historia es la de una luchadora que no consiguió subirse a un podio internacional hasta los 32 años, cuando empezó a aficionarse a las katas a los cinco. "Ha sido un camino muy complicado y difícil. A pesar de que no lograba los resultados que quería, ni de llegar al equipo nacional, siempre he querido continuar con mucha ilusión y motivación. Intentaba mejorar y superarme a mi misma. Cuando perdía decía que tenía algo que mejorar. Si no conseguía un resultado era porque había un margen de mejorar, lo que me ayudaba a seguir creciendo y mejorando. Hasta que en el 2015, con 32 años, todo cambia", explica.

EL ESPAÑOL ha podido hablar ella tras ser campeona de las series A en Chile, consiguiendo así su 35 medalla consecutiva, y acumula tres años sin bajarse de un podio. Su siguiente objetivo será el campeonato del mundo que se disputa en noviembre en Madrid. "El kárate es una forma de vida. Me ha forjado como persona en todos los valores que tengo, como la disciplina, el respeto, los valores o el compañerismo", nos dice.

Sus comienzos fueron desde muy pequeña, con cuatro años. "Mis padres siempre nos animaban hacer deporte y apuntaron a mi hermano a kárate. Como siempre he querido ser como él, yo fui detrás. Y finalmente, a pesar de mucho esfuerzo, no me ha ido mal".

Sandra Sánchez. Twitter: (@COE_es)

Licenciada en Ciencias del Deporte y la Actividad Física, decidió irse a Australia. Así nos explica la decisión. "Dentro del mundo de la competición, no veía que llegaba a más, por lo que decidí centrarme más en mi vida laboral y aprender inglés, entrenando también".

"Había terminado mi carrera y eso me daba muchos conocimientos. Sabía que era buena al kárate y que podía dar más, pero aún no había explotado todo lo bueno que tenía. Quería buscar a una persona que pudiera mezclar los conocimientos físicos con los de kárate para así conseguir una trasferencia entre ambas cosas. Eso es lo que me faltaba".

Y esa búsqueda llegó. La encontró en Jesús del Moral, su actual entrenador y el seleccionador de la selección española. Al principio le dijo que no iba a contar con ella, pero la actitud positiva y su amor por el kárate le hizo cambiar de decisión. "Yo ya le conocía y sabía de sus conocimientos. Era la persona adecuada para mi proyecto. Le costó aceptarme pero le demostré muchas cosas y empezó nuestra aventura juntos".

2015, empieza su época dorada

Un año antes se volvió a ir fuera debido a que un club de Dubai le fichó. "Me vieron y se fijaron en mi y empecé a competir para ellos. Fue un punto de inflexión para que en 2015 diese el gran salto. Me costó mucho llegar, me preparé tanto que, cuando lo conseguí, estaba muy bien preparada. Eso me ayudó a conseguir los resultados con los que siempre he soñado".

Sandra Sánchez, tras ganar la medalla de oro en Chile

Una Sandra ilusionada y emocionada, nos explica como está viviendo el momento actual. "No soy consciente de todo lo que estoy haciendo. Creo que lo seré cuando pase el tiempo. Estoy viviendo muchas emociones que me cuestan gestionar. Me cuesta creer que sea yo".

Títulos y éxitos, a algunos deportistas se les sube la fama a la cabeza, cosa que les acaba perjudicando, salvo a Sandra. "Me planteo mi vida deportiva mirando todo hacía el futuro y no pienso en lo que he ganado. Mi mente está en los campeonatos siguientes donde suelo ir con los mismos nervios de siempre. Tengo mis pensamientos en el Mundial y en la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de Tokyo. El pasado se ha acabado y hay que seguir demostrando cosas. Eso me hace mantenerme con los pies en la tierra".

Muchos cambios en la vida de Sánchez, así nos lo explica. "Mi vida cambió antes de conseguir todo. Muchos viajes, mucho esfuerzo, entrenar con Jesús, todo eso me ha ayudado a estar donde estoy. A pesar de todo ello jamás pensé que iba a llegar a donde he llegado y ganar todo lo que he conquistado. Mi objetivo principal era ser campeona de España, pero luego mira todo lo que he ganado".

Objetivos por delante, como el Mundial en noviembre y los Juegos Olímpicos en 2020, ya empezó a sumar puntos para Tokio tras ganar la medalla de oro en Chile. "Preparé de diferente manera dicho campeonato debido a que poder ir a los Juegos para representar a España es algo increíble. Y para el Mundial, tengo mucha ilusión ya que es en Madrid, por lo que que compito en casa".