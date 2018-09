El surf habla español: la historia de cuatro españoles que conquistaron las olas

Vicente Romero -junto a Gony Zubizarreta, Nadia Erostarbe y Leticia Canales-, consiguió el oro en la Copa Aloha de los Mundiales disputada en Tahara, Japón hace unos días. La selección española de surf se llevó esta vibrante y frenética modalidad de los ISA World Surfing Games 2018. Un memorable oro que se convirtió en la primera medalla de este metal para España en su historia en la ISA Aloha Cup.

Vicente Romero surfeando una ola

La ISA Aloha Cup es una carrera de relevos donde se enfrentan las ocho mejores selecciones de la anterior edición de los mundiales. Forman cada equipo dos mujeres y dos hombres y cada uno debe surfear tres olas en 45 minutos para que las puntuaciones se sumen. Al terminar cada tanda, se van dando el relevo en la arena.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Vicente Romero, uno de los integrantes del equipo español, tras conseguir tal hazaña. Muy emocionado, nos ha podido comentar sus sensaciones y cómo vio el torneo antes de empezar a preparar el siguiente que será en Brasil tras haber conseguido ya la clasificación para Australia.

Primera medalla de oro para España y de una forma que supo mucho mejor debido a la lucha que mantuvo el cuadro español hasta el final con sus rivales. "Fue algo increíble y emocionante. Era una competición muy complicada, con los ocho mejores países del año pasado, por lo que ha sido muy bueno ganar este oro".

El surf es un deporte individual salvo en ocasiones como las de este torneo. Vicente nos menciona y hace hincapié al compañerismo, algo vital para poder ganar competiciones como la Copa Aloha. "En esta competición todo cambia porque en el sistema por países dependemos de nuestros compañeros. Es muy importante tener buen feeling, algo que a nosotros no nos ha faltado".

Los integrantes españoles tras ganar la medalla de oro

"Puedes ser el mejor, pero sin buenos compañeros no consigues nada. Hay que transmitir mucha positividad. Nosotros en la final empezamos por abajo, pero luego, gracias a nuestra motivación, ganamos. Es muy importante mantener la cabeza siempre alta y dar todo lo uno tiene".

Vicente fue el encargado de conseguir la puntuación de la última ola, cuando apenas quedaban segundos para la finalización de la prueba, para así acabar ganando el oro. "Fue un momento muy tenso y emocionante. Todos los compañeros habían entrado y tenía un margen de tiempo bueno para coger tres olas. Cogí las dos primeras muy pronto y decidí esperar a que saliese luego una buena. Mi estrategia fue aguantar lo máximo para que el oro pudiese depender de nosotros mismos. A falta de tres minutos vinieron tres olas pero no pudo cogerlas".

Vicente Romero, tras surfear una ola

A partir de aquí, todo podía pasar, o sumar un metal o no. Finalmente para los intereses de los nuestros, se consiguió el oro. "Justo cuando estaba a punto de acabarse el tiempo, cuando no venían olas, se levantó una mini y pude remar hacia ella. Fue un momento increíble y con mucha tensión, ya que no sabía que habíamos ganado el oro debido a que Japón tenía muchas posibilidades de hacerlo también".

El transcurso hasta ganar el metal fue difícil tal y como nos cuenta Vicente. "El camino hacia la medalla no fue muy fácil ya que había mucho nivel. Es muy complicado el torneo debido a que es un Mundial y están los mejores. Ser regular en una competición así es muy difícil. Hay que mantener la calma y no todo eso siempre es fácil. Si uno falla, es más complicado ganar".

Los cuatro integrantes españoles, antes de comenzar el torneo, no pensaban que acabarían consiguiendo el oro. "Nadie se lo creía. En la primera manga nos tocó con unas selecciones muy difíciles. Todo empezó bien debido a nuestro papel en las semifinales. No era factible pasar y menos aún ganar la final ante Japón, ya que que estaba en su casa y conocía mejor las olas y todo el entorno que rodeaba la competición. Llegamos a la final y ya estábamos contentos. Cuando vino el oro fue algo increíble".

La Copa Aloha se ha convertido en una experiencia muy buena para Vicente que no dudará en repetir. "Dicho torneo es todo positivo porque te unes como equipo aún más de lo que uno estaba. Si uno falla, fallamos todos. Ahí se ve la unión, la fuerza y las emociones".