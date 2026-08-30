Marc Márquez, sobre Pedro Acosta: "Hay cambios generacionales que no se pueden parar"

Sabe aguantar la presión como nadie. El más mínimo error le podía llevar a desbaratar sus planes de hacer pleno al 37, de sumar el número máximo de puntos que otorga un fin de semana de MotoGP con el objetivo de volver a engancharse de pleno a la pelea por el título. Una vez más, Marc Márquez lo ha vuelto a hacer.

El vigente campeón del mundo de la clase reina ha sellado su novena victoria en MotorLand Aragón, la tercera consecutiva en su trazado fetiche, para colocarse segundo en la clasificación general y a 19 puntos del liderato de Jorge Martín, que sólo pudo ser quinto.

Un golpe de efecto para el campeonato del mundo antes de llegar a Misano, uno de los pocos circuitos de derechas en los que Marc Márquez saca el máximo rendimiento.

“Hace dos semanas estaba medio muerto o cojo y ahora vuelvo a estar vivo. Hay que aprovechar los momentos que te puedes encontrar durante un fin de semana; aprovecharlos cuando realmente se puede ganar y si no es así, pues sacar el máximo. Creo que Marco Bezzecchi va a encadenar unas buenas carreras y tenemos que estar muy concentrados”, ha avisado el español, que en MotorLand se las ha tenido que ver con el italiano (tercero) y con Pedro Acosta (segundo), quien la próxima temporada será su compañero de equipo.

“Ya llegará el momento de hablar de ello, pero hay cambios generacionales que no se pueden parar”, ha relatado tras sumar su victoria número 77 en MotoGP y la 103 en el campeonato del mundo.

“Las sensaciones tras un triunfo son diferentes; cuando son las primeras, porque son las primeras. En la mitad de tu carrera, hay un momento en el que no las disfrutas tanto. Ahora siempre pienso: ‘¿Será la última?’. Tenemos que vivir estos momentos, disfrutarlos porque algún día los echaremos de menos”, ha reflexionado.

Ante el piropo de Marc Márquez, Pedro Acosta se muestra comedido. “Voy a intentar hacer unos cuantos podios más en lo que queda de este año y ya veremos qué pasa cuando esté vestido de rojo. El año pasado cometí muchos errores por hablar de más. Me voy a esperar a subirme en la moto, no sea que se me atragante y no me salga bien como yo quiero”, ha concluido un prudente Acosta, que buscará su primera victoria en MotoGP antes de que termine la temporada.