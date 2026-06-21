Marc Márquez va lanzado a por el liderato de MotoGP: gana en Brno y ya está a 40 puntos

Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de la República Checa, en el circuito de Brno. Reuters

El box de Ducati en Brno está empapelado con pegatinas en las que se puede leer ‘Hay que creer’ junto a la imagen de Marc Márquez. Poca motivación necesita el vigente campeón del mundo de MotoGP porque su mentalidad es dura como una roca.

“Hay que saber sufrir y resistir”, fueron las primeras palabras de Marc Márquez, bañado en sudor y agotado físicamente, tras ganar el trazado checo y situarse a sólo 40 puntos del liderato de Marco Bezzecchi. El piloto se marcha de Brno sin sumar un sólo punto porque en la prueba al sprint se fue al suelo y no pudo participar en la carrera tras ser sancionado por empujar y golpear a un comisario de pista.

CÓMO NO VAS A CREER SI TE LLAMAS MARC MÁRQUEZ ALENTÀ 🔥



Segunda victoria consecutiva para recortar la diferencia con Bezzecchi a 40 PUNTOS. Sí, el rey ha vuelto para conservar su trono 😍#CzechGP 🇨🇿 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/99iBRPaWCf — DAZN España (@DAZN_ES) June 21, 2026

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