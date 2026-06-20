Bagnaia contiene a Ogura y Márquez en la carrera al sprint y Bezzecchi se va al suelo en Brno

Pecco Bagnaia celebra su victoria en la carrera al sprint, en el Gran Premio de la República Checa. Efe

No lograba una victoria al sprint desde el GP de Malasia de la pasada temporada, pero Pecco Bagnaia está de vuelta.

El italiano ha recuperado su mejor versión, la que le llevó a ganar dos títulos consecutivos de campeón del mundo de MotoGP (2022 y 2023), y se ha impuesto en la prueba corta de los sábados conteniendo a Ai Ogura y Marc Márquez.

El golpe de efecto en la carrera al sprint llegó cuando restaban dos vueltas para el final y Marco Bezzecchi se fue al suelo cuando marchaba quinto.

Marco Bezzecchi sigue peleando con los sábados



El líder del Mundial se cae cuando iba 5º 😱😱😱😱#CzechGP 🇨🇿 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/DjERZXuwVS — DAZN España (@DAZN_ES) June 20, 2026

De esta forma, el líder de MotoGP ve como disminuye su ventaja al frente de la clasificación general a 15 puntos sobre Jorge Martín, que acabó quinto heredando la posición de su compañero de equipo, y a 65 puntos con Marc Márquez.