El éxito de Álex Márquez fuera de las motos: su apuesta por un negocio de alquiler que factura más de 3 millones de euros

Álex Márquez, durante la conferencia de prensa organizada por Estrella Galicia 0,0 en Madrid, Efe

El Campeonato del Mundo de MotoGP exige a los pilotos una concentración absoluta sobre el asfalto. Sin embargo, en el motociclismo moderno, las grandes estrellas son conscientes de que las carreras profesionales son cortas y de que el verdadero éxito a largo plazo se consolida diversificando el patrimonio.

Álex, el menor de la dinastía Márquez ha demostrado que su visión estratégica va mucho más allá de las curvas de los circuitos internacionales.

Con una madurez empresarial impecable, el piloto de Cervera ha sabido canalizar sus ganancias en la élite del motor hacia sectores tecnológicos en pleno auge, destacando de manera sobresaliente su millonaria inversión en la movilidad colaborativa.

Su jugada empresarial más astuta se ha centrado en el sector de las dos ruedas, pero desde una perspectiva puramente corporativa y digital.

El de Gresini lideró recientemente una importante ronda de financiación de 850.000 euros, consolidándose como uno de los socios estratégicos y rostros principales de una innovadora plataforma tecnológica dedicada al alquiler de motocicletas de mediana y gran cilindrada entre usuarios particulares.

Álex Márquez, con su imagen proyectada en una pantalla gigante en un podio de MotoGP. Alejandro Ceresuela

Esta startup española ha roto moldes en el mercado de la economía colaborativa, permitiendo a los dueños de motos monetizar sus vehículos cuando no los utilizan y ofreciendo a los entusiastas un catálogo dinámico y accesible.

La apuesta ha resultado ser un rotundo éxito financiero, alcanzando una facturación acumulada que ya supera los 3 millones de euros y creando una comunidad de más de 100.000 usuarios con miles de motos activas.

Para el piloto, esta inversión no ha sido una simple inyección de capital pasiva, sino un proyecto con el que comparte una afinidad absoluta. Su experiencia directa en el mundo del motor aporta un valor intangible al desarrollo del negocio, ayudando a diseñar estrategias de expansión internacional y optimización de la aplicación.

Esta incursión en la movilidad alternativa se suma a su red de negocios compartidos y a su agencia de representación de talento y creadores de contenido, conformando un entramado empresarial robusto.

Con un sueldo que ya roza el millón de euros anual en el mundial, el piloto está reinvirtiendo sus ingresos de forma impecable, demostrando que posee un olfato tan afilado para los negocios como para detectar los huecos en la pista.

Álex Márquez ha encontrado el equilibrio perfecto entre la adrenalina del Mundial y la rentabilidad de los despachos, asegurando su futuro digital e industrial mucho antes de que caiga su última bandera de cuadros.