Ya es oficial: MotoGP cambia el reglamento por la acción que hizo Marc Márquez tras su caída en la curva 13 del GP de Jerez

Marc Márquez, en el box de Ducati durante el GP de Hungría. EFE

Marc Márquez se adjudicó la carrera sprint de Jerez en una prueba marcada por el caos y las cambiantes condiciones meteorológicas. La lluvia desató una situación límite en el circuito Ángel Nieto y el piloto de Ducati supo aprovecharla mejor que nadie.

Aunque fue uno de los primeros en irse al suelo, su caída se produjo en la curva 13, la última del trazado, lo que le permitió reaccionar con rapidez.

Márquez fue también de los primeros en dirigirse a boxes, atravesando el césped para recoger su segunda moto con configuración de lluvia.

La intensidad de las precipitaciones aumentó de forma repentina y muchos de sus rivales perdieron un tiempo precioso al completar una vuelta más antes de cambiar de moto.

Esa circunstancia permitió al nueves veces campeón del mundo pasar de una caída a la victoria en cuestión de minutos.

Marc Márquez, en el box de Ducati en el circuito Bugatti de Le Mans. Efe

Sin embargo, el triunfo no estuvo exento de polémica. La maniobra utilizada por Márquez para acceder a boxes generó debate, ya que evitó la entrada convencional y accedió por el césped.

No obstante, el reglamento vigente en aquel momento únicamente prohibía rebasar la línea interior, sin hacer referencia expresa a la línea exterior.

Ese vacío normativo fue determinante para que Dirección de Carrera no impusiera ninguna sanción al piloto español.

La situación ha cambiado desde entonces. MotoGP confirmó este viernes una modificación reglamentaria que elimina cualquier interpretación posible sobre el acceso al pit lane.

La Comisión de MotoGP ha actualizado oficialmente el procedimiento de entrada y salida de boxes. Aunque en Le Mans ya se distribuyó una aclaración para impedir que los pilotos cruzaran cualquiera de las líneas de acceso, la medida ya ha quedado incorporada al reglamento.

A partir de ahora, los pilotos deberán acceder al pit lane exclusivamente por el recorrido delimitado por la línea blanca discontinua y el carril habilitado para ello.

Además, el cronometraje del tiempo en boxes comenzará a contabilizarse en el punto específicamente señalado. Cualquier atajo o recorte del recorrido quedará prohibido.

De esta manera, MotoGP cierra definitivamente la laguna legal que permitió la controvertida maniobra de Márquez en Jerez. El piloto de Ducati volvió a demostrar su capacidad para interpretar el reglamento al límite y sacar ventaja de una situación no contemplada con precisión.

No es la primera vez que una acción suya provoca cambios normativos: sin ir más lejos, la categoría ya modificó los procedimientos de salida tras los acontecimientos protagonizados por Márquez en Austin durante la temporada 2025.